«Госуслуги Моя школа» — новое удобное приложение для школьников и родителей

Использование приложения — добровольное. Оно дополняет уже привычные инструменты и работает, даже если школа использует другие системы.

Основные функции «Госуслуги Моя школа»

— Распорядок дня. Школа добавляет расписание уроков, а ребёнок или родитель может дополнить его личными делами — секцией, визитом к врачу или занятиями с репетитором

— Домашние задания. Ребёнок видит, что задали, а родитель — сколько уже выполнено

— Успеваемость. Можно не только отследить текущие и итоговые оценки, но и увидеть, как в среднем контрольную написал весь класс

— Похвала от родителей. Возможность отметить успехи ребёнка и мотивировать его на новые достижения

Все сведения, внесённые в приложение, защищены и доступны только родителю и ребёнку. Для авторизации каждому из них необходима подтверждённая учётная запись Госуслуг.

Приложение «Госуслуги Моя школа» доступно в 80 регионах. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, которые к нему пока не подключились, могут пользоваться региональными решениями.