«Госуслуги Моя школа» — новое удобное приложение для школьников и родителей
Школьное и личное расписания, домашние задания, успеваемость и похвала от мамы или папы. Теперь всё, что нужно для успешной учёбы, — в новом приложении «Госуслуги Моя школа».
Использование приложения — добровольное. Оно дополняет уже привычные инструменты и работает, даже если школа использует другие системы.
Основные функции «Госуслуги Моя школа»
— Распорядок дня. Школа добавляет расписание уроков, а ребёнок или родитель может дополнить его личными делами — секцией, визитом к врачу или занятиями с репетитором
— Домашние задания. Ребёнок видит, что задали, а родитель — сколько уже выполнено
— Успеваемость. Можно не только отследить текущие и итоговые оценки, но и увидеть, как в среднем контрольную написал весь класс
— Похвала от родителей. Возможность отметить успехи ребёнка и мотивировать его на новые достижения
Все сведения, внесённые в приложение, защищены и доступны только родителю и ребёнку. Для авторизации каждому из них необходима подтверждённая учётная запись Госуслуг.
Приложение «Госуслуги Моя школа» доступно в 80 регионах. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, которые к нему пока не подключились, могут пользоваться региональными решениями.