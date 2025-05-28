Алкоголь в Ленобласти будут продавать с 11 часов

Сегодня областные парламентарии приняли изменения в статью 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области».

Законопроект разработан правительством региона в соответствии с федеральными полномочиями, согласно которым субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции, а также ограничение времени ее розничной продажи при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Проектом закона предлагается увеличить установленные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции (в ст.5 вышеназванного областного закона), в том числе в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, до 11 часов утра, как предусмотрено в Санкт-Петербурге. До сих пор в Ленобласти алкоголь продается с 9 до 22 часов.

Как считает инициатор законопроекта, отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов РФ снижает эффективность ограничительных мер, действующих на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, в Ленобласти, как и во многих субъектах РФ, актуальной является проблема, связанная с работой так называемых «наливаек», занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов, а также в объектах, расположенных в шаговой доступности от жилых домов. Зачастую работа указанных заведений создает нетерпимые условия для проживающих в многоквартирных домах. Вокруг подобных объектов возникает постоянное скопление граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, что создает предпосылки к совершению правонарушений и преступлений, с учетом категории лиц, их посещающих.

По итогам обсуждения законопроект был принят в трех чтениях.

Напомним также, что в Ленинградской области продажа алкоголя запрещена 1 июня (День защиты детей), в последнюю субботу июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний).