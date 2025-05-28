Любителей хорового пения ждут на концерте в Гатчине

В гостях у хоровой школы «Апрель» будет выступать лауреат конкурсов различного уровня, известный в России хоровой любительский коллектив Нижегородского государственного лингвистического университета. С ноября 2018 г. хор НГЛУ стал главным организатором Международной хоровой ассамблеи «Coro di Linguisti», объединившей в себе не только студенческие хоры лингвистических университетов из Нижнего Новгорода, Москвы и Минска, но и любительские и детские хоровые коллективы со всей России! Художественный руководитель и главный дирижер - лауреат международных конкурсов, преподаватель Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М. А. Балакирева Максим Александрович Иванов.

В концертной программе также примут участие два известных коллектива хоровой музыкальной школы «Апрель» под управлением Елены Александровны Косаревой: лауреат Всероссийских и международных конкурсов Образцовый коллектив средний хор «Апрель», а также обладатели Гран-при нескольких Всероссийских и международных конкурсов Молодежный хор «Апрель».

В программе прозвучат произведения русских, советских и зарубежных композиторов.