Кубок городов воинской славы – 2025

Яркая и торжественная церемония открытия Кубка городов воинской славы состоялась на гатчинском стадионе «Спартак». В знаменательном событии приняли участие 300 спортсменов из 11 городов, которым было присвоено звание «Город воинской славы». Среди них – Калач-на-Дону, Белгород, Архангельск и другие. Наш регион представляли сборные Выборга, Гатчины, Луги и Тихвина.

На открытии участников соревнований приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, председатель областного комитета по спорту Вячеслав Комаров и участник специальной военной операции Игорь Петрушенко. Среди гостей – ветераны Великой Отечественной войны и ветераны СВО.

- Эти дебютные соревнования значимы не только для жителей 47 региона, но и для участников и гостей соревнований. Хочется верить в то, что дни пребывания наших участников на Ленинградской земле останутся надолго в их памяти, – отметил Вячеслав Комаров.

После духоподъемного парада флагов перед гостями выступили творческие коллективы и известные артисты. Среди них – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин, солист Мариинского театра Игорь Барбаков, победитель проекта «Голос» Петр Захаров. В их исполнении прозвучали песни, посвященные нашей стране и Великой Победе.

В этот же день участники турнира возложили цветы к мемориалу «В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941–1945», в котором приняли участие юные спортсмены и почетные гости.

Участников соревнований и тренеров впечатлила теплая погода и красивая природа.

- Из Белгорода мы приехали на поезде, – рассказал член команды по легкой атлетике города Белгорода Елисей. - В нашей команде 12 человек, самые лучшие. Нас отбирали по результатам областных соревнований. Живем за городом в лагере «Лесная сказка», но уже успели погулять по аллеям Гатчинского парка. Город очень красивый и с интересной историей. В книжном магазине накупили книжек о Гатчине, магнитики на память и другие сувениры. Отбой у нас в 10 вечера, встаем в 7 утра. Конечно, устаем, но усталость приятная.

От имени баскетбольной команды ДЮСШ №1 города Архангельска приятными впечатлениями поделилась Яна. Спортсменки отметили, что Гатчина очень уютный, красивый город, первые впечатления только положительные.

Юные спортсмены в возрасте от 12 до 16 лет боролись за победу в семи видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, шашки и шахматы.

Соревнования проходили на разных спортивных площадках: на стадионе «Спартак», в спорткомплексе «Верево», Гатчинской школе №2, Центре развития физической культуры и спорта «Волна» и даже в Государственном музее-заповеднике «Гатчина».

Шахматы и шашки

В залах Гатчинского дворца прошли интеллектуальные баталии.

В турнирах по шашкам приняли участие 10 спортсменов. В командном зачете победила команда из Тихвина, второе место – у Калача-на-Дону, бронза – у спортсменов из Гатчины.

Бронзовые медали в копилку Гатчины принесли Илья Крискевич в дисциплине «русские шашки – быстрая игра» и Тимофей Мамонов в дисциплине «русские шашки – молниеносная игра».

В сеансе одновременной игры по шахматам с международным гроссмейстером уроженцем города Гатчины Даниилом Линчевским участвовали сразу 20 шахматистов.

По итогам соревнований команда шахматистов города Гатчины заняла второе место, уступив довольно обидные пол-очка команде из города Тихвина. Наш город представляли Артем Сапелкин, Полина Кислухина, Кирилл Акимов и Ангелина Шестак. В личном зачете Артем и Полина заняли вторые места.

Самбо

Соревнования по самбо проходили в спорткомплексе «Арена». За звание победителя здесь сражались 39 спортсменов, но удача была на стороне сильнейших.

По результатам командного зачета спортсмены Калача-на-Дону принесли своей команде золотые медали, команда из Гатчины завоевала второе место, бронзовые медали завоевала команда Выборга.

Среди гатчинских спортсменов медали Кубка городов воинской славы завоевали: золото – Лукьян Плюснин (в весе 38 кг), Игорь Сыров (71 кг); серебро – Михаил Попов (46 кг), Артем Кириллов (54 кг).

Стритбол

Соревнования по стритболу проходили на уличной площадке Гатчинской школы №2. В эмоциональную и зрелищную борьбу за медали вступили семь команд.

По результатам матчей среди девушек золото завоевала команда города Гатчины. На втором месте расположилась команда Архангельска. Третье место у команды из Луги.

Среди юношей первого места удостоились баскетболисты из Колпино. На втором месте пьедестала оказались ребята из Тихвина. Бронза – у Гатчины.

В общекомандном зачете первое место у Гатчины; второе мес-то у игроков из Тихвина; третьего места удостоены баскетболисты из Луги.

Бадминтон

В соревнованиях по бадминтону, которые принимал центр «Волна», безоговорочную победу одержала команда Гатчины, завоевав все пять золотых медалей. Итог – первое место в командном зачете. Архангельск и Великий Новгород заняли второе и третье места соответственно.

Назовем имена обладателей медалей из Гатчины.

В мужском одиночном зачете Александр Никуленко занял первое место, Валерий Нищих стал вторым.

Среди девушек первое место у Марии Викуловой, Татьяна Кузнецова на третьей ступени пьедестала.

В мужских дуэтах Валерий Нищих и Александр Никуленко завоевали золото, а в женских парах победу праздновали Мария Викулова и Татьяна Кузнецова.

В смешанных парах Валерий Нищих и Мария Викулова стали первыми. На втором месте другая пара из Гатчины – Александр Никуленко и Татьяна Кузнецова.

Настольный теннис

Соревнования по настольному теннису развернулись в спорткомплексе «Верево». Двадцать юных спортсменов соревновались в одиночных, парных и смешанных разрядах.

И здесь в общекомандном зачете победила команда Гатчины. Второе место у ребят из Выборга, третье – у сборной команды Тихвина.

Золото в копилку сборной города Гатчины завоевали Михаил Снетков, Дмитрий Секачев, Виктория Осолодкина и Варвара Клугман.

Лёгкая атлетика

На стадионе «Спартак» два дня состязались легкоатлеты. Борьба здесь развернулась нешуточная. Разыгрывался большой комплект медалей по всем видам, начиная с прыжков в длину и заканчивая эстафетой. Наград были удостоены самые быстрые, ловкие, сильные и выносливые.

В командном зачете победу одержала команда города Белгорода, на втором месте – команда Гатчины, на третьем – спортсмены из Ломоносова.

Кубок городов воинской славы – это два насыщенных соревновательных дня, богатая культурная программа, дружеское общение и масса положительных эмоций.

Праздник спорта и дружбы завершился церемонией награждения. Победители отмечены особыми медалями, памятными знаками и дипломами с символикой Кубка городов воинской славы, а все участники состязаний – приятными подарками.

Особая благодарность объявлена организаторам и многочисленным волонтерам, сделавшим это событие душевным и незабываемым.

Татьяна Можаева

Фото автора и организаторов