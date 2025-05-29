Лучшие юнжуры Гатчинского округа

Для ребят в возрастной категории 6–7 (дошкольники) и 7–11 лет организаторы подготовили интересные, но трудные испытания. Конкурсанты взяли интервью у героя любимой сказки, создали дружную редакцию, выпустили номер еженедельника и провели репортаж с разных мест событий.

Юбилейный год Великой Победы определил задание, которое получили «старшие» юнкоры. 16 мая в штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области на конкурс собрались 37 участников медиацентров из 18 учебных заведений. Юнжуры состязались в двух номинациях – газетная и телевизионная журналистика, в двух возрастных категориях – 12–14 лет, 15–17 лет.

Организаторы конкурса – «Гатчинский Дворец детского (юношеского) творчества» – подготовили для каждого участника папку с «архивным делом» героя Великой Отечественной войны. Опираясь на полученные документы (биографические справки и наградные листы), конкурсанты должны были подготовить журналистский материал: лонгрид (газетчики) или сюжет (телевизионщики).

Победителями II Открытого муниципального конкурса «Журналист года – 2025» стали:

- возрастная категория 6–7 лет (дошкольники): Вера Панина, детский сад №23;

- возрастная категория 7–11 лет: Анастасия Савельева, Гатчинский ДДТ, структурное подразделение «Центр "Созвездие"»;

- «Газетная журналистика»: возрастная категория 12–14 лет – Вероника Колесникова, Гатчинский лицей №3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова; возрастная категория 15–17 лет – Ева Леонченкова, Рождественская школа;

- «Телевизионная журналистика»: возрастная категория 12–14 лет – Мария Вяткина, «ЦИТ»; возрастная категория 15–17 лет – Яна Бакотина, Гатчинская школа №12 «Центр образования».