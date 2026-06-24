Депутаты проголосовали за почетных граждан области

Звание «Почетный гражданин Ленинградской области» является высшим знаком общественной признательности Ленинградской области лицам, внесшим выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области, повышение ее роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Ежегодно звание «Почетный гражданин Ленинградской области» присваивается не более чем двум лицам. В случае если на присвоение звания «Почетный гражданин Ленинградской области» представлено более двух кандидатур, проводится рейтинговое голосование. По закону кандидат на звание должен набрать большинство голосов от установленного числа депутатов, то есть не менее 26 голосов.

В 2026 году на рассмотрение депутатов были предложены четыре кандидатуры на присвоение звания. По итогам рейтингового голосования звание присвоено Соколовой Наталье Владимировне – инструктору региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения "КРЕЧЕТ" и Шевелеву Михаилу Ильичу – Почетному гражданину Кингисеппского района, руководителю ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" (с 2001 по 2015 г.).

Церемония вручения наград почетным гражданам традиционно пройдет в ходе торжеств, посвященных Дню Ленинградской области в начале августа.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области