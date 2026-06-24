Льготные тарифы на электроэнергию в Ленинградской области продлены до конца года

Напомним, документ был разработан во исполнение поручения губернатора депутатами Саядом Алиевым, Сергеем Бебениным, Михаилом Коломыцевым и Дмитрием Рытовым. Он продлевает действие льготных тарифов до 31 декабря 2026 года (в текущей редакции закон действовал только до 1 октября).

Необходимость корректировки вызвана тем, что в сентябре истекают полномочия депутатов действующего созыва, а значит возникнет временный разрыв в предоставлении социально значимой льготы, что особенно критично в начале отопительного сезона, когда потребление электроэнергии традиционно возрастает.

Как подчеркнул в ходе обсуждения вопроса председатель профильной постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев, вопрос неоднократно обсуждался совместно с комитетом по тарифам и ценовой политике. При участии гарантирующих поставщиков разработана инструкция для жителей Ленинградской области, которая разъясняет порядок обращения за льготой и подготовки документов. В ближайшее время порядок будет доведен комитетом по местному самоуправлению до всех муниципалитетов.

«Льготные тарифы на электроэнергию – это прямая мера поддержки жителей Ленинградской области, и она не должна прерываться ни на день. Кроме того, осенью начинается отопительный сезон. Продление действия закона позволит избежать роста финансовой нагрузки на граждан в осенне-зимний период. Решение было единогласно поддержано нашей комиссией», – прокомментировал депутат.

Законопроект принят сразу в трех чтениях и вступит в силу со дня его официального опубликования. Продление срока действия льгот позволит избежать увеличения расходов жителей в отопительный период.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области