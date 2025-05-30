С июня нельзя будет получать SMS-сообщения во время звонка

Из-за мошенников финансовые потери россиян с каждым годом растут. В 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36% и составил около 1,2 млн операций на сумму 27,5 млрд руб., следует из данных Банка России.

Так, Центробанку, госорганам, кредитным и некредитным финансовым организациям, операторам связи, владельцам агрегаторов информации о товарах (услугах) и некоторым иным структурам запрещается использовать иностранные мессенджеры для информирования граждан. Как отмечали в аппарате правительства, речь идет о том, чтобы лишить мошенников возможности вводить граждан в заблуждение, выдавая себя за сотрудников таких организаций. При этом для личного общения и в личных целях сотрудники этих организаций могут продолжать использовать такие мессенджеры на свой страх и риск.

Мера должна работать в комплексе с нормами, направленными на пресечение мошенничества с использованием обычных телефонных звонков. После введения механизмов, практически исключивших возможность использования мошенниками подменных номеров, те перекочевали в мессенджеры.

"Главная задача - сделать так, чтобы максимально сократить пространство для маневра мошенников и обеспечить наших граждан всеми необходимыми инструментами для защиты от атак и новых схем, которые появляются почти ежечасно", - отмечает член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Кроме того, 1 июня вступает в силу мера, которая ограничивает возможность получения SMS-сообщения от Госуслуг во время телефонного разговора. "Если указанное короткое текстовое сообщение отправляется в момент телефонного соединения, то оно должно быть передано на мобильное устройство только после окончания данного телефонного соединения", - следует из изменений в законодательстве.

Как поясняли ранее в Минцифры, речь идет о случаях, когда злоумышленники удерживают на линии свою жертву, параллельно направляя SMS-коды, при помощи которых пытаются получить доступ к учетной записи на Госуслугах. Далее преступники в режиме реального времени требуют от жертвы сообщить им эти коды. Если для того, чтобы код дошел, нужно будет прервать разговор, это повысит шансы жертв вырваться из-под контроля мошенников и сообщить о преступлении в правоохранительные органы или хотя бы своим близким.

Возможности для этого будут расширены. Как сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов, летом начнется работа над приложением, которое будет интегрировано с создаваемой Банком России, Минцифры и правоохранительными органами платформой "Антифрод". Оно сможет в режиме реального времени сообщать человеку о том, что в его отношении проводятся мошеннические действия. Кроме того, у человека будет возможность нажатием одной кнопки уведомить правоохранительные органы о таких действиях.

Еще одна мера, направленная на борьбу с телефонными мошенниками - так называемая маркировка звонков от госструктур и компаний, - должна вступить в силу 1 сентября.

В соответствии с законом все компании и организации, делающие телефонные звонки, должны будут маркировать свои вызовы на экранах мобильных телефонов. Это позволит пользователям легче идентифицировать, кто именно им звонит.

На телефон абонента будет передаваться информация об организации, состоящая из полного либо сокращенного наименования юридического лица либо индивидуального предпринимателя или товарный знак, а также категории телефонных вызовов и дополнительной информации.

Как отмечают законодатели, следующий акцент в борьбе с мошенниками будет сделан на иностранных мессенджерах, куда теперь переместились преступники.

"Мы столкнулись с тем, что такие мессенджеры, как WhatsApp и Telegram, которыми мы пользуемся каждый день, стали благоприятной средой для мошенников. При этом сами мессенджеры не предпринимают никаких усилий, чтобы оградить граждан от этой беды, не сотрудничают с правоохранительными органами, не раскрывают информацию о подозреваемых в совершении мошеннических действий, да и попросту не встроены в наше правовое поле. Казалось бы, для цифровых сервисов безопасность пользователей должна быть однозначным приоритетом, но нет - количество мошеннических действий с использованием мессенджеров только растет", - говорит глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, необходимо вести активную работу над созданием альтернативы иностранным мессенджерам - точно так же, как это было проделано с созданием платежной карты "Мир". "Над платежной системой "Мир" в начале пути тоже много иронизировали, но насколько верным это решение выглядит сейчас, после принятия другими государствами враждебных решений", - отмечает Боярский.

Кроме того, с 1 июня будет скорректирована мера по установке и снятию самозапретов на оформление кредитов онлайн. Норма, вступившая в силу 1 марта, дает право устанавливать самозапрет на получение кредитов. На сегодняшний день, по данным Боярского, ею воспользовались 11 млн человек. Самозапрет распространяется только на потребительские кредиты и займы, в том числе микрокредиты, но не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.

Снять запрет можно в отделении МФЦ или также онлайн - через Госуслуги. С июня ужесточаются требования к снятию самозапрета онлайн. Если раньше это можно было сделать при помощи усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) и усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), то теперь это будет возможно только при помощи УКЭП.

Остальные ограничения остаются прежними: снятие самозапрета вступает в силу через день после подачи заявления на Госуслугах и через два дня после подачи заявления в МФЦ. Этот "период охлаждения" вводится для защиты от мошенников и импульсивных решений.

Олег Капранов, «Российская газета»

Фото Сергея Михеева