Как изменились налоговые вычеты после введения пятиступенчатой системы налогообложения

За второго, третьего ребенка, а также за ребенка-инвалида, находящегося под опекой/в приемной семье размер вычета увеличился вдвое:

- 1400 рублей в месяц на первого ребенка (величина осталась без изменения);

- 2800 рублей в месяц на второго ребенка (ранее 1400 рублей);

- 6000 рублей на третьего и последующих детей (ранее 3000 рублей);

- 12 000 рублей вычет на ребенка инвалида под опекой или в приемной семье (ранее 6000 рублей, теперь величину налогового вычета для опекунов и приемных семей уровняли с родителями/усыновителями).

Также до 450 000 рублей (ранее лимит составлял 350 000 рублей) увеличена предельная сумма дохода до достижения которой предоставляется вычет. При этом работнику не нужно ежегодно подавать своему работодателю заявление о предоставлении вычета, достаточно документов, подтверждающих право на вычет (св-во о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие право на удвоенный вычет или вычет в повышенном размере).

Также в составе стандартного налогового вычета появилась новая возможность уменьшить НДФЛ за счет выполнения норм ГТО (испытаний комплекса «Готов к труду и обороне»). Для тех, кто предварительно пройдет диспансеризацию, получит допуск к сдаче ГТО и выполнит нормативы, предусмотрен вычет в размере 18 000 рублей в год единовременно.

В этом году можно получить налоговый вычет по договорам долгосрочных сбережений. Вычет в размере до 400 000 рублей личных средств, внесенных на счет ПДС. Несмотря на то, что лимит вычета включает в себя и другие долгосрочные продукты (ИИС и пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного страхования), по расходам 2024 г взносы на НПО еще учитываются в составе социального налогового вычета. По расходам 2025 г. на ИИС, ПДС и НПО –один лимит вычета.

Для получателей социальных налоговых вычетов (на лечение, образование, фитнес и ряд других) с прошлого года увеличен потолок расходов:

вычет по расходам с 1 января 2024 г. увеличился и составляет до 150 000 рублей (совокупно). При этом появилась возможность включить в число расходов траты на образование (очное) супруга/супруги;

вычет по расходам на обучение ребенка по расходам с 2024 г. также увеличился и составляет сейчас до 110 000 рублей на каждого ребенка.

Что касается суммы, которые налогоплательщик может получить «на руки»:

нельзя получить больше, чем было уплачено в бюджет;

сумма к возврату зависит от ставки НДФЛ, применяемой к доходам.

С 2025 года введена прогрессивная шкала налогообложения доходов (от 13 до 22 %). Чем выше у налогоплательщика ставка НДФЛ, тем больше сумма возвращаемого из бюджета налога. Например:

1). Налогоплательщик с доходом до 2,4 млн. рублей за 2025 г. приобрел квартиру стоимостью не менее 2 млн. рублей, сумма к возврату по расходам на приобретение жилья у него составит 260 тысяч рублей (13 % от 2 млн. рублей вычета);

2). Если квартиру приобретет налогоплательщик с доходом 4 млн. рублей за 2025 г., сумма «на руки» будет выше. Лимит по вычету прежний (2 млн. рублей на приобретение жилья), но сумма к возврату будет рассчитываться иначе:

всего уплачено НДФЛ: с 2,4 млн. рублей дохода ставка 13 % (НДФЛ 312 000 рублей), а с суммы превышения в 1,6 млн. рублей ставка 15 % (НДФЛ 240 000 рублей).

в 2026 году налогоплательщик подает заявление на предоставление имущественного налогового вычета. Сумма к возврату составит 292 000 рублей (240 тысяч по ставке 15 % + 52 000 рублей по ставке 13 %).

Если у заявителя, помимо имущественного вычета, есть еще право на другие вычеты (например, социальный налоговый вычет за обучение ребенка), он также сможет вернуть часть понесенных расходов из числа налогов, уплаченных по ставке 13 %.

Если имущественный вычет по расходам на приобретение жилья израсходован не полностью, его можно будет «добрать» по следующему объекту жилой недвижимости. Например, сначала была приобретена доля в жилом помещении/комната стоимостью 1,5 млн. рублей. По расходам на приобретение этого жилья налогоплательщик возвратил НДФЛ (13%) в сумме 195 тысяч рублей. Остаток вычета с суммы расходов в 500 тысяч рублей (65 тысяч рублей «на руки») он может вернуть при покупке другого жилья/доли в нем. При этом лимит по вычету в 2 млн. рублей расходов при приобретении жилья предоставляется единожды.

Поскольку имущественный вычет не ограничивается только расходами на приобретение, важно учитывать, что вычет на ипотечные проценты (с 3 млн. рублей) перенести нельзя, даже если вся сумма полагающегося вычета не выбрана полностью. Однако у супругов есть возможность поделить вычеты, использовать свое право на них по очереди. Например, проценты по первой ипотеке декларирует супруг, а проценты по второй - супруга (каждый в пределах своего лимита по вычету). Кроме того, отличительной особенностью имущественного налогового вычета является то, что он не имеет ограничений по сроку: вернуть НДФЛ можно не далее, чем за 3 года, но по объекту, приобретенному значительно раньше.

Налоговые вычеты для пенсионеров

По общему правилу право на имущественный налоговый вычет возникает в том году, в котором было приобретено жилье. У пенсионеров есть преференция по получению имущественного налогового вычета: можно вернуть НДФЛ не только за год, в котором приобретено жилье, но и за три предшествующих покупке года (совокупно за 4 года). Это особенно актуально для тех пенсионеров, которые приобрели жилую недвижимость и прекратили трудовую деятельность.