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Новый асфальт от Малых Колпан до Войсковиц – уже скоро

В Гатчинском районе полным ходом идет ремонт 8-километрового участка дороги от Малых Колпан до Войсковиц.

Рубрики:  Дороги

Здесь дорожники не только закончили с фрезой, но и уложили первый слой асфальта и начали укладку второго. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, на этом участке дороги уже выполнены обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, ремонт водопропускных труб и установка дорожных знаков.

Впереди подрядчику осталось уложить оставшуюся часть асфальта, укрепить обочины, нанести дорожную разметку и дообновить автобусные остановки.

 Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области