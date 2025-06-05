Новый асфальт от Малых Колпан до Войсковиц – уже скоро
В Гатчинском районе полным ходом идет ремонт 8-километрового участка дороги от Малых Колпан до Войсковиц.
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Здесь дорожники не только закончили с фрезой, но и уложили первый слой асфальта и начали укладку второго. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, на этом участке дороги уже выполнены обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, ремонт водопропускных труб и установка дорожных знаков.
Впереди подрядчику осталось уложить оставшуюся часть асфальта, укрепить обочины, нанести дорожную разметку и дообновить автобусные остановки.
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
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