Новый асфальт от Малых Колпан до Войсковиц – уже скоро

Здесь дорожники не только закончили с фрезой, но и уложили первый слой асфальта и начали укладку второго. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, на этом участке дороги уже выполнены обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, ремонт водопропускных труб и установка дорожных знаков.

Впереди подрядчику осталось уложить оставшуюся часть асфальта, укрепить обочины, нанести дорожную разметку и дообновить автобусные остановки.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области