Жителей Ленинградской области приглашают проверить знания о развивающих игрушках
Жители Ленинградской области могут принять участие в познавательном диктанте «Секреты развивающих игрушек: проверь себя!», который проходит в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».
Главные цели диктанта:
- Оценить, насколько хорошо родители разбираются в развивающих игрушках.
- Помочь повысить психолого-педагогическую грамотность для гармоничного воспитания.
- Способствовать укреплению семейных уз через совместное внимание к развитию ребенка.
Как принять участие?
Перейдите на официальный сайт проекта: https://7ya.er.ru/dictation
Доступ к диктанту открыт до 22 июня.
Вам предстоит ответить на 20 вопросов (только один вариант верен) за 30 минут.
Что дает участие?
Если вы верно ответите минимум на 18 вопросов, вы получите именной сертификат.
«Уверена, что участие в онлайне-тесте – отличная возможность проверить и значительно пополнить свои знания о развитии детей раннего возраста. Это, прежде всего, важно для родителей малышей. Онлайн-тест специально разработан, чтобы помочь мамам и папам оценить свою осведомленность в выборе безопасных и полезных игрушек для самых маленьких», - прокомментировала координатор проекта «Крепкая семья» в Ленинградской области, депутат Законодательного собрания Людмила Тептина.