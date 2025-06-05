Жителей Ленинградской области приглашают проверить знания о развивающих игрушках

Долгожители всего мира – это, как правило, люди, которые ведут активную и насыщенную жизнь, сохраняют интерес к обучению, ставят перед собой цели и верят в будущее. Именно такие собрались в поселке Сиверский Гатчинского округа на торжественном подведении итогов регионального конкурса-фестиваля «Нужные люди».