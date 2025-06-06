Вниманию жителей!

На земельных участках: (яровой рапс) 47:23:0439002:638 и (яровые ячмень и пшеница) 47:23:0439002:639; 47:23:0439002:528; 47:23:0439002:2447; 47:23:0439002:2106 вблизи населённых пунктов: Сабры, Малое Замостье, Коргузи, Новый свет, Торфяное, Пригородный, Пустошка.

Запланированные на яровые ячмень и пшеницу к применению пестициды и агрохимикаты:

- гербицид: Магнум, дозировка 0,01 кг/га, 3 класс опасности для человека и 3 класс опасности для пчел. Сроки выхода 3 дня.

-регулятор роста: [2175] Рэгги, дозировка 1,5 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня.

-фунгицид: [2471] Фоликур, дозировка 1 л/га, 2 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

Запланированные на яровой рапс к применению пестициды и агрохимикаты:

- гербицид: [7234] Галион, дозировка 0,31 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

- гербицид: [2634] Этамет, дозировка 0,025 кг/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

- гербицид: [2630] Эсток, дозировка 0,025 кг/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

- гербицид: [1911] Миура, дозировка 1,2 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

-агрохимикат: АгроБор, дозировка 1 кг/га.

-инсиктицид: [1270] Борей Нео, дозировка 0,2 л/га, 3 класс опасности для человека/1 класс для пчел. Сроки выхода для ручных работ 7 дней и 3 дня для механизированных работ

Способ проведения работ: наземный

1 класс опасности – ВЫСОКООПАСНЫЕ (категория риска – Высокий): необходимо соблюдение экологического регламента:

– проведение обработки растений вечером после захода солнца;

– при скорости ветра не более 1–2 м/с

– погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км

– ограничение лёта пчел-не менее 4–6сут.,или удаление семей пчел из зоны обработки на более 6сут.

2 класс опасности – СРЕДНЕОПАСНЫЕ(категория риска–Средний):необходимо соблюдение экологического регламента: окрашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида; проведение обработки растений вечером после захода солнца; при скорости ветра не более 2–3 м/с

3 класс опасности – МАЛООПАСНЫЕ(категория риска–Низкий):необходимо соблюдение экологического регламента:

при скорости ветра не более 3–4 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; ограничение лёта пчел-не менее суток или удаление семей из зоны проведение обработки.

При любых вопросах просьба связаться по телефону 8(81371)59-192 АО ПЗ «Красногвардейский».

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