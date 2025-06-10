К старости – с оптимизмом

Матери давно уже нет, а я, наблюдая за своими сверстницами и сверстниками, вижу, что она сказала правду. К сожалению, это единственная «тайна старения», которой мать со мной поделилась. Наши родители были слишком заняты, чтобы рассказывать своим взрослеющим детям о том, с чем им придется встретиться в возрасте 50+, 60+ и т.д.

Возможно, это было не из-за вечной занятости, а из деликатности и возрастной стеснительности. Тогда старели «в одиночку», а о существовании anti-age косметики, питании знали немногие, тем более уж о такой науке, как геронтология.

Сегодня многое изменилось, и геронтология развивается семимильными шагами. Возможно, потому, что демография падает, численность возрастного населения растет, и ни одно государство не хочет, чтобы представители старшего поколения были похожи на крестоцветные овощи. Сегодня кадровые агентства, пару лет назад отказывавшиеся беседовать с теми, кто перешагнул рубеж 65+, охотно учитывают их потенциал.

...Утром, когда солнечные лучи бьют в окна моей комнаты, а глаза радуются зелени деревьев под балконом, я строю планы, и мне кажется, что у меня еще много сил, энергии и я всё успею. Но когда часа через два мои планы начинают блекнуть перед цифрами тонометра, я вспоминаю слова моей бабушки, которая знала много пословиц и поговорок, а чаще всего повторяла такую: «Широко шагаешь – штаны порвешь». Ее смысл годился ко многим действиям окружающих бабушку людей, включая политических деятелей, мелькающих в СМИ. Интересно, к кому бы она применила свой рефрен сегодня?

...Глотая таблетки, прописанные врачом на случай высокого давления, я думаю о себе уже менее оптимистично: «Манилов в юбке! Куда ты собралась, если завтрак начинаешь с таблеток?!» Но вот я снова в норме и снова не только планирую, но и осуществляю свои идеи. Меня в моем сопротивлении возрастным изменениям поддерживает пример моих знакомых и коллег, публикации ведущих геронтологов и психологов, специализирующихся на возрастных изменениях и способах их коррекции.

Да, старость неизбежна и неумолима, у нее свои законы и признаки. Но у любого стареющего человека есть выбор. Сказать себе, что он «стар, никому не нужен, не интересен, что общество его «стирает» со своей территории, что дети забывают», и медленно скатываться в депрессию прямиком к Альцгеймеру. Или есть другой вариант: набраться мужества, посмотреть в зеркало и не только сосчитать все морщины на своем лице, но и принять их как свидетельства и последствия своей долгой, не напрасной и не устланной розами жизни. Сказать себе, что было много работы, помощи детям и внукам, любви, дружбы (к сожалению, не без предательств). Сказать, наконец, себе, что вы в своей жизни сделали много и теперь никому ничего не должны. Что ваша душа по-прежнему хочет впечатлений, а мозг – новых идей и знаний, и что единственный человек, которому вы действительно сильно задолжали, – это вы сами!

Английские ученые опубликовали в журнале «Journal of the American Geriatrics Society» итоги своих длительных наблюдений за пожилыми людьми от 60+ до 90+. Испытуемых было более 700 человек. И это первое крупное исследование, установившее четкую связь между психологическим восприятием возраста и физической устойчивостью. Выяснилось, что чем позитивнее люди относились к своему возрасту, тем быстрее справлялись как с бытовыми проблемами, так и с осложнениями своих заболеваний. Главный вопрос, на который они отвечали: считают ли они старость временем упадка или возможностью оставаться активными. Не сложно догадаться, что у сторонников второго варианта шансов на выздоровление было больше.

...Хотите наблюдать за восходом солнца и пить утренний кофе на дачной террасе – делайте это. Хотите поехать на премьеру нашумевшего спектакля – поезжайте. Не стесняйтесь в этом случае обратиться за помощью к своим детям. Психологи утверждают, что выполнение просьбы пожилого человека – это хорошо для душевного здоровья представителей поколения более молодого.

Хотите узнать из первых уст, что нового происходит в астрофизике или археологии – пользуйтесь лекциями онлайн в Интернете или отправляйтесь в питерский Планетарий слушать их там «живьем». Никто в нашей жизни не может нажать на кнопку «стоп», кроме нас самих. И мы с вами знаем, что после 180/100 бывают просветления в 120/95.

В новой рубрике «О геронтологии – просто» будем говорить о том, как делать эти просветления более длительными, делиться опытом, узнавать об открытиях специалистов-геронтологов, психологов и прислушиваться к их советам. Рассказывать о пожилых людях, которые по-прежнему не только полны творческих идей, но и превращают их в нечто осязаемое.

А если вы сами захотите рассказать о себе или ваших знакомых, предложить тему для обсуждения, пишите комментарий в моей группе «К русскому языку – с уважением»: https://vk.com/club205590990.

Ирина Владимирова

Фото freepik.com