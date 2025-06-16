Об ограничениях в движении в связи с проведением Петербургского международного экономического форума
С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге пройдет XXVIII Петербургский международный экономический форум. На период его проведения в городе вводятся временные ограничения в движение транспорта.
О запрете остановки транспортных средств
с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня
- ул. Пилотов от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;
- Стартовая ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
- Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
- Внуковская ул.
с 00.00 часов 17 июня до 23.59 часов 22 июня - Адмиралтейский пр.
с 00.00 часов 18 июня до 16.00 часов 18 июня - наб. р. Крестовки от д. 10 по наб. р. Крестовки до Елагина моста.
с 00.00 часов 18 июня до 09.00 часов 18 июня - Заневский пр., д. 5.
с 00.00 часов 16 июня до 23.59 часов 22 июня
- Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского пр.;
- Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;
- ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
- Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
- четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
- 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
- Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
- четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
- пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
- Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
- Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
- Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;
- Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
- нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;
- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
- Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;
- Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;
- пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5-7 по пр. Римского-Корсакова;
- Никольский пер. вдоль д.62 по Садовой ул.;
- наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
- Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
- Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;
- Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;
- пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.;
- Усть-Славянское шоссе;
- Сарицкая ул.;
- 4-5-я линии В.О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В.О.
О запрете стоянки транспортных средств
с 00.00 часов 19 июня до 23.59 часов 19 июня - Кожевенная линия, д. 40Д.
О сужении проезжей части
с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня
- ул. Салова вдоль д. 61 по ул. Салова.
с 00.00 часов 16 июня до 23.59 часов 22 июня
- Дорога в аэропорт;
- Киевское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;
- Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;
- Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;
- Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;
- ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
- Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
- четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
- 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
- Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
- четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
- пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
- Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
- Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
- Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;
- Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
- нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;
- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
- Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;
- Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;
- пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5-7 по пр. Римского-Корсакова;
- Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;
- наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
- Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
- Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;
- Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;
- Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;
- пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.;
- 4-5-я линии В.О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В.О.
О запрете движения транспорта
с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня
- Стартовая ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;
- Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
- Внуковская ул. от д. 2 до Домодедовской ул.
О запрете стоянки
с 00.00 часов 19 июня до 23.59 часов 19 июня:
- Кожевенная линия, д. 40Д.
Об ограничениях в движении грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн:
С 00.00 18 июня до 23.59 21 июня будет запрещено движение грузовых автомобилей:
- Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского пр.;
- Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;
- Витебский пр. от Московского шоссе до Петербургского шоссе.
С подробным перечнем и схемами ограничения можно ознакомиться по ссылке.
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/news/299891/