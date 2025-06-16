Об ограничениях в движении в связи с проведением Петербургского международного экономического форума

О запрете остановки транспортных средств

с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня

- ул. Пилотов от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;

- Стартовая ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

- Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

- Внуковская ул.

с 00.00 часов 17 июня до 23.59 часов 22 июня - Адмиралтейский пр.

с 00.00 часов 18 июня до 16.00 часов 18 июня - наб. р. Крестовки от д. 10 по наб. р. Крестовки до Елагина моста.

с 00.00 часов 18 июня до 09.00 часов 18 июня - Заневский пр., д. 5.

с 00.00 часов 16 июня до 23.59 часов 22 июня

- Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского пр.;

- Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

- ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

- Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

- четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

- 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

- Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

- четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

- пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

- Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

- Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

- Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;

- Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

- нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;

- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

- ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

- Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;

- Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;

- пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5-7 по пр. Римского-Корсакова;

- Никольский пер. вдоль д.62 по Садовой ул.;

- наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

- Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

- Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;

- Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;

- пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.;

- Усть-Славянское шоссе;

- Сарицкая ул.;

- 4-5-я линии В.О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В.О.

О запрете стоянки транспортных средств

с 00.00 часов 19 июня до 23.59 часов 19 июня - Кожевенная линия, д. 40Д.

О сужении проезжей части

с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня

- ул. Салова вдоль д. 61 по ул. Салова.

с 00.00 часов 16 июня до 23.59 часов 22 июня

- Дорога в аэропорт;

- Киевское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;

- Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;

- Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;

- Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

- ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

- Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

- четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

- 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

- Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

- четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

- пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

- Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

- Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

- Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;

- Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

- нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;

- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

- ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

- Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;

- Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;

- пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5-7 по пр. Римского-Корсакова;

- Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;

- наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

- Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

- Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;

- Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;

- Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;

- пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.;

- 4-5-я линии В.О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В.О.

О запрете движения транспорта

с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня

- Стартовая ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;

- Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

- Внуковская ул. от д. 2 до Домодедовской ул.

О запрете стоянки

с 00.00 часов 19 июня до 23.59 часов 19 июня :

- Кожевенная линия, д. 40Д.

Об ограничениях в движении грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн:

С 00.00 18 июня до 23.59 21 июня будет запрещено движение грузовых автомобилей:

- Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского пр.;

- Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;

- Витебский пр. от Московского шоссе до Петербургского шоссе.

С подробным перечнем и схемами ограничения можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/news/299891/