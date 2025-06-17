Ленобласть привлекла каждый десятый рубль инвестиций в стране
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что регион выходит на ПМЭФ абсолютным лидером по промышленным инвестициям среди регионов России.
По данным платформы «Инвестиционные проекты», область привлекла каждый десятый рубль инвестиций в стране — 7,7 триллионов рублей и 795 активных проектов.
«В кают-компании все готово к старту ПМЭФ-2025. Ленобласть выходит к нему абсолютным лидером по промышленным инвестициям и вторым после столицы России регионом по общему объему частных инвестиций во всех отраслях. Область привлекла каждый десятый рубль инвестиций в стране — это 7,7 триллионов рублей и 795 активных проектов в самых секторах – инфраструктура, туризм, промышленность, АПК, жилищное и социальное строительство. И это не просто цифры для отчетов. Это новые рабочие места, рост зарплат, налоги, которые пойдут на современные школы, детсады, поликлиники и дороги. В конечном счете, это фундамент для повышения качества жизни каждого ленинградца, который областная инвесткоманда продолжит укреплять на экономическом форуме уже завтра», — отметил глава региона.
В этом году на ПМЭФ Ленинградская область планирует подписать больше 30 инвестиционных соглашений. Часть инвесторов объявит о своих намерениях расширить действующие производства в регионе, часть – построить новые заводы, индустриальные парки и объекты портовой инфраструктуры.