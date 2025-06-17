Ленобласть привлекла каждый десятый рубль инвестиций в стране

По данным платформы «Инвестиционные проекты», область привлекла каждый десятый рубль инвестиций в стране — 7,7 триллионов рублей и 795 активных проектов.

«В кают-компании все готово к старту ПМЭФ-2025. Ленобласть выходит к нему абсолютным лидером по промышленным инвестициям и вторым после столицы России регионом по общему объему частных инвестиций во всех отраслях. Область привлекла каждый десятый рубль инвестиций в стране — это 7,7 триллионов рублей и 795 активных проектов в самых секторах – инфраструктура, туризм, промышленность, АПК, жилищное и социальное строительство. И это не просто цифры для отчетов. Это новые рабочие места, рост зарплат, налоги, которые пойдут на современные школы, детсады, поликлиники и дороги. В конечном счете, это фундамент для повышения качества жизни каждого ленинградца, который областная инвесткоманда продолжит укреплять на экономическом форуме уже завтра», — отметил глава региона.

В этом году на ПМЭФ Ленинградская область планирует подписать больше 30 инвестиционных соглашений. Часть инвесторов объявит о своих намерениях расширить действующие производства в регионе, часть – построить новые заводы, индустриальные парки и объекты портовой инфраструктуры.