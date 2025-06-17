В Гатчине появится памятник героям СВО

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области состоялась встреча сотрудников администрации Гатчинского округа с родными и близкими погибших героев. Присутствовали представители архитектурного бюро и Петербургского университета культуры, сотрудники фонда «Защитники Отечества», члены Ассоциации ветеранов СВО. Обсуждалась концепция памятника, внешний вид, символы.

Местоположение памятника определено: на углу улиц Радищева и Киргетова. Соответственно, проект должен создаваться с привязкой к местности – с учетом занимаемой мемориалом площади, размера и положения в окружающем ландшафте. Вдоль этого участка уже установлены стенды, посвященные Афганской войне, которые либо останутся на своих местах, либо будут переставлены так, чтобы создать единую композицию с новым памятником.

Участники встречи, члены семей погибших бойцов высказали свои пожелания к будущему памятнику, которые нашли отражение в техзадании.

Сразу по итогам встречи, 2 июня, администрация Гатчинского округа объявила конкурс на лучшее эскизное предложение и эскизный проект памятника погибшим участникам специальной военной операции. Участниками конкурса могут быть любые физические лица, в том числе группы физических лиц, творческие коллективы, инициативные группы, ведущие архитектурную, художественную и просветительскую деятельность.

Прием конкурсных работ будет продолжаться до 7 июля 2025 года. До 19 июля конкурсная комиссия определит победителя. Денежное вознаграждение за победу в конкурсе составит 500 тысяч рублей.