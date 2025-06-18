Андрей Бурлаков: «Важно было проанализировать историю каждого человека...»

Важность этой книги трудно переоценить. В ней содержится около 750 имен защитников Отечества, включая биографические сведения, фотографии, выдержки из архивных документов, воспоминания о боевом прошлом ветеранов-фронтовиков.

- Я об этой книге много думал, – говорит Андрей Вячеславович. - К началу работы над ней у меня было собрано уже очень много информации именно по Сиверской земле. Сиверской начал заниматься в 1992 году, когда открывал там свой первый музей в школе-интернате на ул. Красной. Я знал многих участников войны, проживающих на этой земле, много общался с ними. С тех пор продолжаю заниматься историей Сиверской попутно с историей других поселений и населенных пунктов.

В 2024 году вышел фундаментальный труд Андрея Бурлакова «Сиверская в годы войны». А еще раньше вышла книга, ставшая для него первым опытом описания биографий ветеранов Великой Отечественной войны. Всех этих людей он знал лично.

Как рассказал Андрей Бурлаков, финансовая помощь в издании «Книги памяти и славы» была выделена в 2024 году депутатским корпусом Сиверского городского поселения. Достойную лепту в осуществление этого проекта внесла депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Организационную помощь в сборе биографических материалов оказали сотрудники Сиверской библиотеки им. А.М. Майкова.

- Несмотря на масштаб задачи, работать приходилось быстро, чтобы успеть издать этот труд к празднику Великой Победы, – говорит Андрей Вячеславович. - За книгу сел в ноябре, закончил в апреле.

В своей работе автор использовал сведения из книги «Они защищали родину. Книга Памяти и славы. Ленинградская область, г. Гатчина, Гатчинский район» (2009 год), сайта «Память народа», списков военкоматов, опросных листов «Анкета ветерана», хранящихся в Совете ветеранов Сиверского территориального управления, воспоминания родных и близких ветеранов.

- В книге собрано 750 имен, – говорит Андрей Бурлаков. - Конечно, это далеко не все наши воины – всех невозможно было поднять за такой короткий срок. Особенно трудно с теми, кто умер почти сразу после войны – о них практически нет сведений. Важно было глубоко проанализировать историю каждого человека, в том числе во время и сразу после войны. Это было непросто: в той же «Книге памяти» Гатчинского района есть довольно много разночтений и ошибок, даже в фамилиях.

Статьи о героях книги также различаются: о ком-то получилось собрать больше сведений, о ком-то – гораздо меньше. В тексте можно увидеть вопросы: далеко не по всем персоналиям можно найти полную информацию. Важно, что все эти люди так или иначе связаны с Сиверской – либо родились здесь, либо жили после войны.

Среди героев книги немало знаменитых людей, которые своими подвигами и делами прославили нашу землю. Это Герой Советского Союза, летчик Никита Кондратович; начальник Аварийно-спасательной службы Военно-морского флота СССР, контр-адмирал Николай Чикер и многие другие.

Многие участники войны в мирное время работали на производстве, в сельском хозяйстве, социально-боевой сфере, служили в армии, создавали яркие произведения искусства, были созидателями и хранителями культурно-исторического наследия. Среди них – народный артист России, почетный гражданин Ленинградской области, композитор Исаак Шварц; директор Сиверской школы №1, почетный гражданин Гатчинского района Иван Соловьев; Герой Социалистического труда, колхозный бригадир Михаил Михайлов.

- Удивительные люди, удивительные судьбы. У многих очень сложная жизнь, – говорит Андрей Бурлаков. - В книге есть история человека, у которого было пять ранений. Он лежал в госпиталях, его списывали, потом снова отправляли на фронт... Очень приятно было вспомнить людей, которых я знал лично. Многое успела вспомнить, рассказать и написать учительница Сиверской школы №3 Ольга Георгиевна Белоусова. Она ушла на фронт добровольцем в 1943 году, в 19 лет. Служила пулеметчицей, радисткой, телефонисткой. В книгу вошла уникальная фотография – единственная за мою историю, на которой снято возвращение наших победителей с фронта в 1945 году. Среди них – Ольга Георгиевна.

Многие герои дожили до очень солидного возраста, как, например, Ольга Белоусова (ум. в 2019 году). На сегодняшний момент жив лишь один герой этой книги – Василий Иванович Полулях. Сейчас ему 98 лет. После Победы он продолжил военную службу, выйдя в отставку в 1973 году в звании майора. Позднее за боевые заслуги получил звание подполковника. Сыновья Василия Ивановича пошли по стопам отца, став офицерами.

- Очень сложно давалась мне эта книга, – признается Андрей Бурлаков. - Трудная, долгая, очень кропотливая работа, которая предполагает много действий. Нужно было столько через себя пропустить – людей, биографий, трагедий... На этот раз получился, наверное, самый серьезный, самый непростой труд. Конечно, очень благодарен всем, кто мне помогал: сотрудникам Сиверской библиотеки, моему другу Никите Козачку.

Первая презентация книги прошла 29 апреля в Сиверской библиотеке. Участие в ней приняли потомки тех, чьи биографии опубликовали на страницах книги. Они первыми получили «Книгу памяти и славы» с дарственной надписью и автографом Андрея Бурлакова. Также это издание будет подарено ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим малолетним узникам, блокадникам, передано в школы и музеи Сиверской земли.

Ближайшая краеведческая встреча с Андреем Вячеславовичем Бурлаковым состоится 19 июня в 16 часов в Высокоключевой библиотеке (пос. Высокоключевой, пр. Большой, 35а). Эта встреча – уникальная возможность узнать о новых книгах краеведа, а также приобрести их с автографом автора.

Юлия Лысанюк

Фото из личного архива Ольги Белоусовой