Ленобласть развивает производство свинины

«Ленинградская область сегодня производит 41% продуктов питания всего Северо-Западного округа. Наша задача — обеспечить продовольственную безопасность не только своего региона, но и нашего друга, соседа — города Санкт-Петербурга. Поэтому мы активно поддерживаем проекты, направленные на продовольственную безопасность. И если по производству мяса птицы, по яйцу, по овощам закрытого грунта, по салатам и многому другому мы уже достигли уровня, закрывающего потребности своего рынка и рынка Санкт-Петербурга, то, например, по мясу свинины и продукции из свинины, Ленобласть закрывает пока 12-15 процентов рынка, не больше. Даже с этим проектом на 23 миллиарда рублей, мы еще не закроем всю потребность: нам есть, куда стремиться. Но такие проекты для нас очень важны и, безусловно, нами будут поддерживаться», — отметил Александр Дрозденко.

Согласно подписанному первому этапу инвестиционного проекта, компания «Мясофорния» планирует в Бокситогорском и Тихвинском районах создание агропромышленного холдинга, включающего строительство шести свиноферм, центра производства семени и комбикормового завода общей мощностью 56 тысяч тонн свинины в год. Реализация проекта создаст 375 рабочих мест на первом этапе и около 1100 при выходе на полную мощность. По завершении первой очереди и после выхода на полную мощность холдинг будет производить более 110 тысяч тонн свинины ежегодно, обеспечивая полный производственный цикл от кормов и селекции до убоя.

Объем инвестиций в первый этап проекта составит 22,73 млрд рублей, планируемые отчисления в бюджет — 227,8 млн рублей в год.