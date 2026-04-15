Комитет госэконадзора Ленобласти подвел итоги 2025 года

Борьба с нелегальными свалками в Ленобласти выходит на новый уровень с реальными уголовными делами, арестами и изъятием имущества.

Результаты года:

Ликвидировано более 120 мест несанкционированного складирования отходов общим объемом 99 000+ м³;

Организовано 1 655 выездных обследований, возбуждено свыше 1 800 дел об административных правонарушениях;

Изъято 53 единицы техники — нелегальным перевозчикам отходов доходчиво объяснили: это недопустимо;

Получено и рассмотрено более 6000 обращений граждан. «Зеленая линия» функционирует в штатном режиме.

«В сфере обращения с отходами принимаются системные меры по ужесточению ответственности. За организацию незаконного бизнеса в виде создания несанкционированных полигонов отходов возбуждено 4 уголовных дела, 11 человек арестовано. Только административных санкций признано недостаточно — комплексный подход уже дает положительную динамику. Особый контроль сохраняется за состоянием лесов. Обнаружено 68 очагов загрязнения, при этом ликвидировано 100 нелегальных мест складирования мусора. С арендаторами лесных участков ведется профилактическая работа: выдаются предписания и рекомендации. Подчеркиваем: собственник несет полную ответственность за свою землю», — отметила председатель комитета госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева.