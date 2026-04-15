Что посеешь, то и пожнёшь

СЕМЕНА, ТЕХНИКА И КАДРЫ

В одном из крупнейших племенных хозяйств «Гомонтово» для проведения весенних полевых работ есть всё необходимое — люди, удобрения и средства защиты растений, техника. А сама посевная проходит по давно отлаженной схеме.

— Весна в этом году ранняя, снег быстро сошёл после зимы, — говорит главный агроном предприятия Елена Муниканен. — Однако наше хозяйство к этому сезону полностью подготовилось заранее. Мы побеспокоились и о закупке всех необходимых удобрений, подготовили семена. Какие-то из них нашего собственного производства, что-то закупали. Некоторые сорта были подготовлены для проведения наблюдений и возможной селекции. Здесь постоянно работают над улучшением качества зерновых культур, чтобы урожай в дальнейшем был более богатым, а сами растения — здоровыми. Технику к весенним полевым работам мы начали подготавливать ещё зимой, наша инженерная служба в этом плане отработала на все 100%, и к моменту выхода на поля не наблюдалось никаких проблем с техническим обеспечением. Топливом тоже запаслись заранее, чтобы не зависеть от колебаний рынка, — добавила агроном.

Недостатка кадров в хозяйстве тоже не наблюдается — главный агроном отметила это обстоятельство особо.

— Коллектив у нас постоянный, мы вместе работаем уже достаточно продолжительное время. Конечно, новые, молодые ребята приходят — все из местных. Живут здесь рядом, с радостью принимаем новых сотрудников к себе. Рабочие руки нужны всегда, и очень радует, когда приходит молодёжь!

«ВЫЕХАЛИ С БОРОНАМИ МУЖИЧКИ»

В эти дни на полях идёт предпосевная подготовка почвы — боронование. Это специальный агротехнический приём поверхностной обработки почвы с помощью борон, который позволяет разрыхлить землю, выровнять поверхность и убрать сорняки, чтобы ничто не мешало в дальнейшем взойти урожаю. Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк отметил:

— Это важная и ответственная работа, её нужно тщательно выполнять. Если не провести во время посевной боронование или подойти к этому спустя рукава, то травы впоследствии будут не так подниматься, а это напрямую повлияет на итоговый урожай.

Занимаются боронованием механизаторы на специальной технике. В парке хозяйства есть и достаточно послужившие финские тракторы, и современные белорусские, и российские машины, которые успели отлично показать себя в деле. Это особенно важно, ведь механизаторы во время боронования должны пройти не менее 30–60 километров в день.

— Сейчас в основном на белорусских и на наших машинах работаем, меня ещё ни разу они не подводили! — отметил механизатор Игорь, который трудится на посевной в Бегуницах (на фото он с депутатом Госдумы Сергеем Яхнюком). Работа ответственная, и ему она в радость, поскольку даёт возможность внести свой вклад в общее дело, да и деньгами не обижают.

В прошлом году племзавод «Гомонтово» заготовил:

12 248 тонн зерновых, урожайность составила 52 центнера с одного гектара земли;

рапса — 2390 тонн, урожайность — 34 ц/га;

многолетних трав — 34 161 тонну.

В текущем году хозяйство собирается поддерживать урожайность на таком же высоком уровне.

После зимнего сезона работа на полях всегда кипит, и дальше её будет становиться всё больше, ведь подготовка и засевание полей является лишь первым этапом в борьбе за урожай.

— Посевная — это важно, но мы уже сейчас готовимся к самому сложному и главному этапу в нашей работе — заготовке кормов. Она будет проходить в летний сезон. Там и энергозатрат, и самой работы намного больше, — объяснила генеральный директор племзавода Надежда Позднякова.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

Ключевой составляющей работы «Гомонтово» является производство молока. В хозяйстве действуют несколько ферм и четыре доильных зала, работа в которых идёт круглые сутки. Надой на одну корову тут составляет более 15 тонн в год. Племзавод обеспечивает 15,9% производства молока в районе. Благодаря этому предприятие в любые времена крепко стоит на ногах — об этом говорят сами сотрудники.

— Основная сложность сегодня — это снижение закупочных цен на молоко, — отметил Сергей Яхнюк по итогам общения с коллективом племзавода. — Кроме того, сказываются логистические трудности: наблюдаются задержки в поставках запчастей и минеральных удобрений. Несмотря на это, стратегия хозяйства не меняется — ставка сделана на увеличение объёмов и качество кормовой базы, так как именно корма являются фундаментом высоких надоев.

Депутат отметил, что по инициативе «Единой России» эти вопросы уже обсуждались на площадках Государственной Думы и профильного аграрного комитета с участием Минсельхоза. По его словам, партия продолжит инициировать новые меры поддержки для аграриев.

Виктория Залепухина

Фото автора