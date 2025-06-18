Ленобласть развивает социальные услуги для пожилых

«В Тихвинском районе создается не просто крыша над головой, а полноценная среда для жизни, здоровья и активного отдыха людей серебряного возраста. Сегодня демографические задачи решаются одновременно — и за счет роста рождаемости, и за счет увеличения продолжительности жизни, политики поддержки активного долголетия», - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Проектом предусмотрены инвестиции в размере 650 млн рублей в создание 11 000 кв. м благоустроенных помещений. В состав центра войдут жилые корпуса с возможностью размещения 500 постояльцев, просторная столовая 670 кв. м, помещения для проведения досуговых и творческих занятий, залы для лечебной физкультуры и реабилитации, а также уютные оздоровительные кабинеты.