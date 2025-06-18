Ленобласть увеличивает выпуск конфет

«В последние годы Ленинградская область уверенно завоевывает международный рынок шоколадных конфет. Наша качественная, натуральная продукция популярна как у жителей области, так и в странах Аравийского полуострова, Азии, в Китае. Она становится визитной карточкой региона на российских и международных выставках. Новое производство добавит ассортимент конфет, которые не только вкусные, но и полезные благодаря своим фруктово-ореховым начинкам», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Проект компании ООО «Можно Всегда» предусматривает расширение производственных мощностей в Янино Всеволожского района по выпуску натуральных кондитерских изделий, включая орехово-фруктовые и мультизлаковые конфеты и батончики.

Мощность производства: 950 тонн в год, будет создано 62 рабочих места. Планируемые отчисления в бюджет составят 10 млн рублей в год, объем инвестиций — 500 млн рублей, выход на проектную мощность — 2027 год.