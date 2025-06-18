Ленобласть выходит на производство 5 млрд штук яиц в год

«Компания «Таврос», которая планирует создать современный, высокотехнологичный комплекс предприятий по выпуску комбикормов, свинины, яиц и мясопереработке, где для управления технологическими процессами будет использоваться искусственный интеллект. Это — новый шаг к повышению эффективности отечественного АПК и продовольственной безопасности страны. Реализация инвестпроекта даст региону порядка тысячи новых рабочих мест. Со своей стороны Ленобласть поможет с возмещением части строительных затрат и предоставит льготы по налогу на имущество», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Согласно проекту, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» планирует на территории Гатчинского округа строительство площадки содержания ремонтного молодняка мощностью 565,6 тыс. птицемест, а в Лужском районе – площадки содержания промышленного поголовья птицы мощностью 1,925 млн птицемест. Общая мощность производства составит 546,8 млн яиц в год, планируется создать 298 рабочих мест, срок ввода в эксплуатацию – 2027-2028 годы, объем инвестиций – 6,97 млрд рублей.

В Ленинградской области разработана программа развития птицеводства, в рамках которой производство яиц должно увеличиться до 5,1 млрд штук к концу 2028 года за счет реализации крупных инвестиционных проектов АО «Птицефабрика «Роскар», АО «Птицефабрика «Синявинская», ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».

Ленинградская область занимает первое место в России по производству яиц, объем которых по итогам 2024 года вырастет на 4,7% до 3,66 млрд штук. Регион производит 8,1% от общего объема производства яиц в России и 75,3% от объема производства яиц в Северо-Западном федеральном округе.

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» с 1992 года осуществляет деятельность по разведению сельскохозяйственной птицы. С 2023 года предприятие входит в группу компаний «Таврос».

«ТАВРОС» — крупный национальный агрохолдинг, основанный в 2011 году. Ключевые направления деятельности — растениеводство и животноводство, производство сахара, товарного яйца, хлебобулочных изделий и мясопереработка. География деятельности Группы охватывает девять регионов России, а экспорт продукции осуществляется более чем в 10 стран мира. В числе стратегических приоритетов компании — развитие отечественной селекции и генетики в животноводстве и птицеводстве, поддержка социальных инициатив в регионах присутствия.