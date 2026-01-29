Хореографической студии «Коппелия» – 15 лет!

Пятнадцать лет в движении, пятнадцать лет на сцене, пятнадцать лет, где каждый шаг имеет значение — именно так к этой знаковой цифре относятся педагоги и юные участники студии «Коппелия». Но юбилей для них стал не просто праздником даты, а глубоким художественным высказыванием.

Юбилейная программа «Коппелии» получилась вдохновляющей, содержательной и по-настоящему праздничной, оставив у зрителей теплые эмоции и чувство сопричастности к большому и важному делу искусства. Подготовленная студией литературно-музыкальная композиция «Венец России» явилась своего рода размышлением о величии Родины, ее имперской истории, духовной силе, красоте и судьбе Гатчины.

Через хореографические образы артисты говорили о корнях, памяти, истории и ценностях, которые из поколения в поколение формируют наше общее культурное пространство. Вместе с артистами зрители отправились в увлекательное путешествие сквозь века, окунувшись в эпоху правления императора Александра III, узнали немало интересных фактов о царской семье, задумались над историей родной Гатчины, которую иногда называют городом трех императоров.

Праздничное представление никого не оставило равнодушным. Сцена буквально завораживала, вызывая искреннее восхищение и глубокие эмоции среди публики. Многие зрители были настолько тронуты происходящим, что не могли удержаться от слез. С другой стороны, каждый номер праздничной программы «Венец России» стал отражением многолетнего творческого пути студии, ее роста, поисков и достижений.

Хореографическая студия «Коппелия» была основана в гатчинском Центре творчества юных в 2011 году, став не просто коллективом, а настоящим творческим сообществом. Все эти годы студию возглавляет талантливый хореограф и режиссер Ирина Васильевна Добродей. «Коппелия» прочно вошла в культурную жизнь Гатчины. Коллектив регулярно выступает на городских площадках, участвует в значимых мероприятиях и организует выездные благотворительные концерты, неся искусство туда, где оно особенно важно.

Но самое главное - участники студии из года в год с радостью приходят на занятия, чтобы становиться здоровыми, умелыми, творческими, гибкими умом и телом, уверенными в себе людьми.

Сегодня коллектив объединяет более сорока детей и взрослых. Многие участники занимаются здесь годами, возвращаются снова и приводят уже своих детей. В коллективе учатся не только владеть своим телом, но и справляться с трудностями, достигать целей, становиться успешными, получая от этого удовольствие. Здесь не забывают, что танец — это не только праздник, но и серьезный труд, а в любом труде, как и в жизни никуда не деться от дисциплины, элементарной культуры и определенных правил.

Занятия в студии «Коппелия» выстроены так, чтобы каждый нашел здесь свое пространство роста. Малыши от 3 до 6 лет осваивают партерную гимнастику, развивая координацию и физическую форму. Дети старше 7 лет занимаются балетной гимнастикой, растяжкой и развитием гибкости. Все участники изучают элементы классического и народного танца, актерское мастерство, активно участвуя в постановочной работе.

Хореографическая студия «Коппелия» — это танец, который объединяет! Под руководством Ирины Добродей создаются яркие, глубокие постановки, среди которых - рождественский музыкальный спектакль «Когда Дроссельмейер приходит в гости…», композиция «Дети блокадного Ленинграда», литературно-музыкальный проект «Венец России»

Фото организаторов