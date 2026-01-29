Агроклассу в Кобраловской школе быть!

Документ, закрепляющий сотрудничество между наукой, образованием и бизнесом, подписали ректор СПбГАУ, профессор Виталий Морозов, директор школы Дмитрий Майоров и председатель СПК «Кобраловский» Александр Бронштейн. Проект базируется на модели «школа — вуз — предприятие». Такая система позволит учащимся Кобраловской школы еще на этапе получения среднего образования лучше узнать специфику аграрных профессий.

Программа обучения включает теоретические занятия с ведущими преподавателями аграрного университета и практические выезды на современные производственные площадки СПК «Кобраловский».

По словам участников соглашения, создание агроклассов является стратегическим шагом для обеспечения агропромышленного комплекса региона квалифицированными и мотивированными молодыми специалистами.

В работе агроклассов смогут принять учащиеся 7 и 8 классов. Для этого родителям необходимо написать заявление. Обучение продлиться 1,5 года, занятия будут проводиться профессорско-преподавательским составом Санкт-Петербургского государственного аграрного университета после уроков (во внеурочное время) на базе школы и Царскосельского аграрно-технологического колледжа.

- Это важный шаг в развитие наших детей! Ребята смогут понять, откуда в магазине молоко и хлеб. Узнают, какой путь проходит молоко от коровы до магазина. Поймут, что корова – это животное со своим характером и потребностями. Узнают о злаковом поле – о том, что это не только красивая фотозона и место для выгула собак, а то, что из зерна делают хлеб, - прокомментировал подписание соглашения председатель СПК «Кобраловский» Александр Бронштейн.

Напомним, профильные агроклассы создаются в России в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Главная задача проекта – вернуть престиж и перспективы работе на земле.

Елена Суралёва

Фото организаторов