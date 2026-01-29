Ленобласть внедряет бережливые технологии

Бережливые технологии изучили сотрудники предприятий и студенты колледжей Ленинградской области в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Основная цель обучения – изменить культуру поведения на рабочем месте, научиться экономить время, сокращать запасы и выравнивать загрузку всех задействованных в процессе сотрудников – это касается как офисных работников, так и заводчан.

В рамках Фабрики процессов участники изучают инструменты бережливого производства: 5С, стандартизированная и сбалансированная работа, производственный анализ, семь видов потерь и многое другое. Восьмичасовое обучение для сотрудников предприятий проходит на оборудованной площадке, на базе Политехнического техникума в Кировске.

Площадкой для фабрики процессов неслучайно выбран политехнический техникум. Ленинградская область первой в стране внедрила обязательную учебную дисциплину по основам бережливого производства для выпускников среднего профессионального образования. Для студентов оборудованы фабрики процессов во всех политехнических колледжах Ленинградской области.