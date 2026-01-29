Учителя 47 региона теперь сдают ЕГЭ

20 января в Гатчинском округе пробный ЕГЭ по математике сдавали 18 преподавателей в 11 школах. Участие приняли городские школы – гимназия им. Ушинского, лицей № 3, школы № 2, № 7, № 9 и «Высший пилотаж», а также Войсковицкие школы № 1 и № 2, Высокоключевая школа, гимназия и Сиверская школа № 3. Это было добровольное решение школ и самих учителей математики – попробовать свои силы и сдать «профиль».

Как рассказала начальник сектора государственной итоговой аттестации областного комитета образования Елена Шарая, региональный проект «ЕГЭ для учителя» инициирован комитетом и проводится в 2026 году впервые:

- Сегодня у нас проходит репетиционный этап по математике профильного уровня для выпускников 11 классов. Это традиционный проект, который мы проводим с 2005 года, но впервые в этом году мы пригласили поучаствовать учителей математики старших классов.

- Зачем учителю сдавать ЕГЭ?

- Безусловно, наши учителя прекрасно знают структуру контрольно-измерительных материалов, систему подготовки к экзамену, но я считаю, что учителю очень интересно поучаствовать в репетиционном экзамене. Одно дело – решать задание, учить, готовить ребят к выпускным экзаменам, и другое дело – самому в режиме репетиционного экзамена сесть и попробовать решить, особенно задания второй части – повышенного уровня, ощутить себя учеником, который волнуется, выбирает, что решать в первую очередь, работает с хронометражем. Вот этот бесценный опыт, который можно назвать самообразованием учителя, ложится в систему мер повышения компетентности педагогов в части подготовки наших выпускников к государственной итоговой аттестации.

На репетиционный экзамен по профильной математике вместе с 11-классниками в Ленинградской области пришли более 200 учителей-добровольцев – тех, кто решился на этот эксперимент. Педагоги получили те же задания, что и ребята. Ленинградский областной институт развития образования (ЛОИРО) проведет анализ протоколов результатов учителей и, возможно, увидит пробелы и скорректирует свои программы. Сами учителя получат результаты по запросу.

- Мы не будем передавать протоколы в муниципалитеты, в школы, но, если учитель пожелает, то наш региональный центр обработки информации выдаст ему персональный результат, – поясняет Елена Шарая.

- То есть это проверка знаний учителя?

- Учителя проходят повышение квалификации всевозможными способами, сдают множество тестов, и нельзя сказать, что наши учителя плохо подготовлены. Но не надо забывать, что ЕГЭ по математике профильного уровня и особенно вторая часть – это поступление в вузы. Безусловно, там дается задание, рассчитанное на школьную программу, но такой повышенной сложности, с которым, возможно, не всякий учитель качественно справится. И вот как раз побывав на экзамене в роли ученика, он, возможно, увидит, что можно подсказать ребенку, с точки зрения психологической подготовки, алгоритма выполнения заданий. И, наверное, сделает себе пометку: «А я что-то здесь не сумел решить, что-то здесь не доработал». И это станет стимулом к дальнейшему повышению квалификации.

- Планируется ли экзаменовать учителей по другим предметам?

- Да, эта практика продолжится. 5 февраля мы предлагаем прийти учителям русского языка на репетиционный экзамен, а в дальнейшем будем проводить ЕГЭ для учителей биологии, химии, физики и информатики, а в перспективе, возможно, и других предметов.

Учителя сдавали свой «пробник» в комфортных условиях – в родных школах. Как заметила Елена Шарая, результатов экзамена не увидят ни директор, ни завуч, ни комитет образования. Работы будут проверены: первая часть – на региональном уровне, вторая – на федеральном, результаты первой и второй частей сведут воедино, и учителя получат свои баллы. Если, конечно, сами захотят ознакомиться.

Мнение математика: не надо упрощать задачу!

Несмотря на всю лояльность, участие в ЕГЭ потребовало от учителей определенного мужества.

Больше всего желающих примерить на себя роль выпускников оказалось в Гатчинской школе № 9: ЕГЭ здесь сдавали четыре математика. Ольга Викторовна Баранова – преподаватель 10–11-х физико-математических классов, гуру математики – призналась, что решать задачи профильного ЕГЭ ей было легко и интересно:

- Побывать в роли ученика и показать детям, что мы можем решить и первую, и, тем более, вторую часть, – это вызывает гордость. И никакого стресса. Когда знаешь, спокойно всё воспринимаешь. Единственное, маловато времени отводится на все – 3 часа 55 минут, а считаем без калькулятора – в столбик, приходится много писать, и двух листов не хватило, просили дополнительные. Затруднений никакие задания не вызвали, а вот геометрические задачки мне особенно понравились – очень симпатичные!

Хотя Ольга Викторовна решила абсолютно всё, но на сто баллов не рассчитывает – в работе допустила исправления, помарки. Возможно, где-то отвлеклась, поторопилась.

- Решив лично задания профильного ЕГЭ, не считаете ли вы его слишком сложным? Может, надо что-то упростить?

- Вы знаете, если дети хотят поступить в университет, они должны решать такие сложные задачи. Нам не следует опускать планку, наоборот – надо поднимать.

- А вы их учите вот этому всему, что встречается на экзамене?

- А как же? У меня профильные классы…

- И на сколько, в среднем, ваши ученики сдают ЕГЭ по математике?

- В прошлом году было 97–98 баллов…

Как заявила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, проект «ЕГЭ для учителя» – это честный и важный шаг к повышению качества преподавания: «Когда педагог сам проходит через формат экзамена, он по-другому видит требования, структуру заданий и те трудности, с которыми сталкиваются ученики. Для нас это не контроль, а инструмент профессионального роста: по итогам мы сможем точнее определить методические дефициты и выстроить адресную поддержку и повышение квалификации учителей».

Екатерина Дзюба