«Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Ленобласти: уточнение в законе

Изменения конкретизируют должности медицинских работников, имеющих право на единовременную компенсационную выплату. Теперь в тексте закона как получатели таких выплат будут прописаны не только врачи, фельдшеры, акушерки и медицинские сестры фельдшерских здравпунктов, но и фельдшерско-акушерских пунктов врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики. В тексте закона после слова «фельдшерских» появилось слово «здравпунктов», а после слов «фельдшерско-акушерских пунктов» обозначение «врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)».

Напомним, что, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» позволяют молодым врачам при переезде в сельскую местность получить до 1,5 млн рублей, а среднему медицинскому персоналу – до 750 тысяч рублей (Программа «Земский доктор» - Комитет по здравоохранению Ленинградской области). Выплаты медикам государственной системы здравоохранения, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек, предусмотрены федеральной госпрограммой «Развитие здравоохранения», а в Ленинградской области с 2018 года действует постановление правительства № 52 «О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам».

