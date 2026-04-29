В Гатчине усиливают меры безопасности к праздникам

С вступительным словом выступила председатель комиссии – глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. В числе первоочередных задач – организация круглосуточного дежурства ответственных лиц во всех ключевых структурах: от администрации и ЖКХ до образования и культуры. Особое внимание будет уделено медицинским учреждениям: руководителям поручено создать необходимый резерв медикаментов, а также организовать усиленное дежурство бригад скорой на время массовых мероприятий.

Для обеспечения порядка и безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных событий разработаны совместные меры с правоохранительными органами. Вблизи административных зданий и мест скопления людей создадут зоны особого контроля, ограничат стоянку автотранспорта.

Руководителям территориальных управлений массовые мероприятия рекомендовано проводить преимущественно в светлое время суток, а при их организации обязательно назначать ответственных лиц.

Проработан вопрос проведения акции «Бессмертный полк» в сельской местности без шествия по дорогам общего пользования. Полиция и вневедомственная охрана проведут предварительные проверки мест проведения мероприятий, эвакуируют брошенные автомобили и ограничат въезд транспорта на территорию праздничных площадок. Совместно с МЧС будет проведено обследование объектов с массовым пребыванием людей.

Также в преддверии летних каникул комиссией рассматривался вопрос антитеррористической защищенности и безопасности детских лагерей. По итогам обсуждения утвержден комплекс мер, направленных на обеспечение максимальной безопасности юных отдыхающих.

Медицинские учреждения округа должны провести инструктаж персонала, который будет работать в детских оздоровительных учреждениях, и создать необходимый запас лекарств и медикаментов. Особое внимание будет уделено пожарной безопасности: сотрудники МЧС проверят наличие и состояние средств пожаротушения, гидрантов, подъездных дорог к источникам водозабора.

Полиция и вневедомственная охрана обеспечат проверку антитеррористической защищенности детских лагерей перед началом сезона и контроль за соблюдением запрета на стоянку транспорта вблизи таких объектов.

Андрей Соколов