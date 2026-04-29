Расширен список лиц, которые могут бесплатно пользоваться платной парковкой

Законопроектом, инициированным областной прокуратурой, предлагается предоставить право бесплатного пользования платной парковкой на территории Ленобласти гражданам, принимавшим участие в выполнении задач специальной военной операции по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, а также в прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях. Эту льготу предлагается установить в отношении управляемых ими транспортных средств и транспортных средств, перевозящих таких лиц.

Сегодня в соответствии с областным законом № 129-оз такое право на территории Ленинградской области, помимо ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных, предоставлено лицам, принимавшим участие в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, в отношении управляемых ими транспортных средств и транспортных средств, перевозящих таких лиц.

Законопроект подготовленный в целях усиления соцподдержки военнослужащих и членов их семей, отстаивающих государственный суверенитет и обеспечивающих безопасность российских граждан от атак киевского режима, депутаты приняли сразу в трех чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области