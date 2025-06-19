Дети и война

Отдадим должное этой женщине за то, что она провела сложную работу в подготовке к мероприятию. Алёна Александровна приготовила слайд-фильм из 60 страниц и почти на два часа полностью завладела вниманием присутствующих. Судьбы реальных людей, непосредственно связанных с Гатчиной и районом, – что может быть интереснее?

На встрече было представлено около 30-ти библиотечных книг как изданных во времена СССР, так и современных. Повествование А.А. Тришиной можно разделить на три части. Вступление, где речь шла об освобождении Гатчины. Затем – начало

войны в воспоминаниях очевидцев, многие из них непосредственно связаны с нашим краем. И в финале короткая история семьи родственников А.А. Тришиной, также относящаяся к нашему городу.

Первый герой лекции – известный художник Александр Харшак. Он в качестве военного корреспондента вместе с частями Красной Армии одним из первых вошел в освобожденную Гатчину. Вот фрагмент воспоминаний из его «Фронтового альбома». Время действия – 26 января 1944-го года:

«Присутствие людей, вероятно, ощущается каким-то «шестым чувством», нас почему-то привлекла дверь, ведущая в подвал Павловского собора. Мы вскрыли ее – и что же? Все подвалы оказались битком набиты людьми. Они робко выходят оттуда, сперва смотря на нас с опаской, но, увидев звезды на шапках, бросаются к нам, плачут, глаза широко открыты, в них безумная радость – освободились!»

И здесь случается то маленькое чудо, которое знакомо каждому исследователю истории страны или своего рода, но не перестает удивлять читателей и слушателей. Стоит потянуть за ниточку жизни даже отдельно взятого человека, как открывается огромный мир прошлого, сложное сплетение судеб. Художник-график Александр Харшак за годы войны создал более 400 плакатов и рисунков, среди которых один самых знаменитых – «Портрет ребенка с перевязанной головой». Рисунок сделан в блокадном Ленинграде с реального мальчика Гены Микулинаса. Вот оно – детство, опаленное войной, в самом своем страшном, неприглядном виде.

Следующая глава – это «Гатчинский район. Лето 1941-го.

Война!» Построена она на интервью очевидцев и детских дневниках. Дневники – отдельная, очень сложная тема, но в итоге остается мысль, которая наверняка посещала многих из нас: необходимо вести личный дневник! Ежедневно записывать даже самые рядовые события и наши мысли. Сегодня они кажутся заурядными, но через много лет помогут потомкам составить представление о том, как мы жили, что нас волновало, радовало или печалило. Мемуары Святослава Анатольевича Кравченко переносят нас в июнь 1941-го, на дачу в Прибытково. К сожалению, книга его воспоминаний не опубликована в интернете, ее невозможно найти в продаже, но настойчивые поиски А.А. Тришиной привели к неожиданному для нее самой открытию. Отец Святослава – известный советский художник Анатолий Никифорович Яр-Кравченко. Автор серий портретов военных летчиков, а также советских писателей и космонавтов. Многие портреты военных лет были напечатаны на открытках. Печатались в Ленинграде и в Свердловске. Именно в Свердловске жили в эвакуации родные Алёны Тришиной. И вот сейчас, в июне 2025-го года, на столе докладчицы лежат открытки и письма тех лет. Это послания ее деда.

- В нашей семье сохранились письма и открытки, присланные с фронта в Свердловск жене, дочери и сыну. А две открытки с изображением подвигов летчиков на память Олегу в 1945-м подарил его школьный друг, потому что знал, что его отец, мой дед, Зорин Григорий Петрович, военный летчик, погиб на фронте в 1943-м году. В годы войны мои будущие родители были детьми, а их отцы ушли на фронт и не вернулись. Оба.

Сделаны рисунки воздушных боев на открытках отцом мальчика, встретившего войну в Прибытково, в нескольких километрах от места сегодняшней встречи Исторического клуба. Жизнь иногда плетет совершенно невероятные узоры. Стоит только потянуть за ниточку…

Далее следует Вырица, где ребенком встретил войну будущий знаменитый поэт, один из основоположников советской авторской песни А.М. Городницкий.

«О начале войны я узнал 22 июня от отца: он приехал на дачу в Вырицу, где мы тогда жили с мамой. Помню, что я тогда очень удивился: был ясный жаркий день, вокруг было спокойно и тихо, и поверить в то, что вскоре всё изменится, восьмилетнему пацану было почти невозможно. Однако всё изменилось и очень быстро».

Вместе со школой мамы-учительницы Сашу попытались отправить в эвакуацию, но немцы перерезали железнодорожные пути и дороги. Началась блокада. Мальчик выжил в самую страшную зиму 1941–1942-го годов и подарил нам впоследствии множество прекрасных песен и стихов. Многие из них посвящены именно тем страшным блокадным дням.

В селе Рождествено встретил войну будущий знаменитый художник, академик Петровской академии наук и искусств Дмитрий Петрович Бучкин. Из его воспоминаний можно составить представление о тех умонастроениях, которые царили в тогдашнем советском обществе.

«Утром 22-го мама уехала в Ленинград за продуктами… и тут прибежала соседка с новостью: началась война! Паники не было. Вечером нас навестил художник Михаил Авилов, лично знавший Буденного и Ворошилова. Он сказал: «Климушка Ворошилов с Семеном Михайловичем еще на дачах отдыхают, лето всё-таки. А вот вернутся из отпуска – тогда немцам капут и придет».

Легкомысленные настроения сменились тревогой после ошеломляющих сообщений по радио: «Противником взят Псков!», «Взята Луга!» Семья Бучкиных перебралась в безопасный, как им тогда казалось, Ленинград. В течение всей войны Дима вел дневник, где делал записи и рисунки, которые сегодня рассказывают о трагических и печальных страницах истории Ленинграда.

Цитаты из воспоминаний художника Ярослава Крестовского, внука известного писателя Всеволода Крестовского (автора романа «Петербургские трущобы») и блокадников 1930-х годов рождения – поэта Ильи Олеговича Фонякова, его супруги Эллы Ефремовны (автора книги «Хлеб той зимы»), дополняют рассказ лектора.

«Детская книга войны» хорошо иллюстрированный фолиант, представленный А.А. Тришиной на встрече, содержит в себе дневники 35 детей со всего Советского Союза. Но нас на этой встрече интересовали прежде всего дневники блокады. Как хорошо знакомые записи Тани Савичевой, так и почти неизвестные широкому читателю дневники Тани Вассоевич и Жени Воробьевой. В двух последних есть упоминания Гатчины. Эти записи полны интересных деталей, подробностей и детских рисунков. Маленькие люди фиксируют события, иногда не отдавая себе отчета о масштабах трагедии, разворачивающейся на их глазах. Но именно этим – наивностью, непосредственностью, свежестью взгляда – они особенно интересны.

В лекции о войне Алёна Александровна Тришина, конечно, не могла обойти вниманием фигуры Нины Михайловны Сафроновой, многие годы возглавлявшей городскую библиотеку. И ее супруга, фронтовика Николая Дмитриевича Сафронова. Новое здание библиотеки на улице Володарского, имя А.И. Куприна, которое библиотеке было присвоено в 1959-м, и многое другое – всё это заслуга Нины Михайловны Сафроновой – библиотекаря, депутата. И фронтовика-связиста.

Глава «Гатчинцы – хранители памяти» была посвящена учителям наших школ. Имена почетных граждан города Званской Татьяны Соломоновны, Резвого Павла Васильевича и Резвой Нины Алексеевны известны многим гатчинцам. Галина Михайловна Панасюк, будучи председателем гатчинского женсовета, стала редактором-составителем «Книги памяти Гатчины», в которой кратко отражены факты биографий участников войны.

- К сожалению, многие из этих людей не дожили до присвоения Гатчине звания «Город воинской славы», – сказала А.А. Тришина. - Они были бы счастливы, ведь они так много сделали для восстановления страниц военной истории нашего города.

В конце лекции произошло трогательное событие. Дочь Светлана и внучка Валентина фронтовика, преподавателя в школах №4 и №36 Ивана Васильевича Кушакова, вручили организатору этой лекции букет роз. Презентация книги «Дорога к сердцу» Елены Никитиной (Кушаковой) прошла в Историческом клубе месяц назад и цветы – знак благодарности Алёне Александровне Тришиной за сохранение памяти о наших далеких и близких предках, переживших войну.

Андрей Павленко

Фото Натальи Сидоренко