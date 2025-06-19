ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПМЭФ: в копилке Ленобласти — более 478 миллиардов рублей

«В копилке Ленинградской области — более 478 миллиардов рублей.

За этой цифрой стоит расширение портовых мощностей в Усть-Луге и строительство газохимического завода, открытие центра социальной реабилитации в Тихвине и туристического агропарка в Гатчинском районе, производство технологичного оборудования для флота и промышленности, несколько кондитерских соглашений и два кластера мясного животноводства и ряд других проектов.

Каждый рубль — не просто развивает бизнес, это вложения в качество жизни ленинградцев, создание новых рабочих мест и укрепление технологического суверенитета страны», — отметил Александр Дрозденко.

За последние четыре года Ленинградская область заключила на ПМЭФ инвестиционные соглашения на сумму 2,3 трлн руб.

В этом году 47 регион планирует подписать 34 инвестиционных соглашения на общую сумму 740 млрд рублей.

Часть инвесторов объявит о своих намерениях расширить действующие производства в регионе – будет подписано 11 соглашений на сумму 29,647 млрд рублей. Другие инвесторы построят новые заводы, индустриальные парки, туристические базы, жилые дома и объекты портовой инфраструктуры. К подписанию подготовлено 24 таких соглашения на общую сумму 710,866 млрд рублей.