Закройте шлюз!

78-летней жительнице Гатчины стали названивать лица, представлявшиеся сотрудниками «управления по защите прав субъектов персональных данных», а после поступил звонок от «сотрудника ФСБ», который велел действовать по его указаниям.

Дисциплинированная гражданка, беспрекословно слушаясь голоса в телефоне, отправилась в отделение банка и сняла со своего счета 515 тысяч рублей. Обеспокоившимся банковским служащим она сказала, что деньги нужны для ремонта. Ей поверили.

Далее пенсионерка зашла в магазин дешевых товаров на проспекте 25 Октября, купила шампунь, вытащила его из коробки и вместо бутылочки положила туда свои деньги. Коробку опустила в пакет и стала ждать курьера на проспекте у дома №53. Тем временем «сотрудник ФСБ» не уставал ее подбадривать по телефону, чтоб не отвлекалась и не вздумала ни с кем поделиться информацией. Через полчаса подъехала серая легковушка, водитель – брюнет в темной одежде – забрал у нее пакет с деньгами и уехал.

Но это еще не конец истории. Через пару дней пенсионерке вновь позвонил «сотрудник ФСБ» и объявил: случилось страшное. «На вас открыт транзакционный шлюз на сумму 250 тысяч рублей. И его необходимо закрыть». Недолго думая, женщина заняла у знакомых четверть миллиона и через банкомат в торговом комплексе на Пушкинском шоссе перевела деньги на номер счета, продиктованный мошенником. Ущерб превысил 750 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.