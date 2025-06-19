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В отпуск – со страховкой

ТФОМС Ленинградской области напоминает: полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории России, и по нему можно получить бесплатную медицинскую помощь в любом российском регионе и в любой медорганизации, работающей в системе ОМС. Кстати: не забудьте проверить актуальность данных в своем профиле на портале «Госуслуги»!

Рубрики:  Общество

Страховые представители страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных жителей Ленинградской области при оказании медицинской помощи, в том числе по телефонам «горячих линий»: 

- Северо-Западный филиал  ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04 

- АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 8-800-100-81-02 

- Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области: 8-800-100-00-13 

- Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 8(812) 679-60-04

Подробная информация – на сайте ТФОМС Ленинградской области и на официальной странице ТФОМС «Вконтакте»:

  Материал подготовлен ТФОМС Ленинградской области 

Фото freepik.com