В отпуск – со страховкой
ТФОМС Ленинградской области напоминает: полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории России, и по нему можно получить бесплатную медицинскую помощь в любом российском регионе и в любой медорганизации, работающей в системе ОМС. Кстати: не забудьте проверить актуальность данных в своем профиле на портале «Госуслуги»!
Страховые представители страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных жителей Ленинградской области при оказании медицинской помощи, в том числе по телефонам «горячих линий»:
- Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04
- АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 8-800-100-81-02
- Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области: 8-800-100-00-13
- Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 8(812) 679-60-04
Подробная информация – на сайте ТФОМС Ленинградской области и на официальной странице ТФОМС «Вконтакте»:
Материал подготовлен ТФОМС Ленинградской области
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