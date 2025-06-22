«ПОМНИМ!» – огненные буквы загорелись в ночь на 22 июня

Впервые огненная картина в преддверии Дня памяти и скорби зажглась на площадке нового мемориального комплекса. В акции приняли участие жители разных регионов России – около 400 человек.

Приготовления начались еще днем 21 июня, и вечером организаторы – комитет по молодежной политике Ленинградской области и Центр патриотического воспитания, а также их верные помощники – волонтеры Победы, сотрудники гатчинской администрации, Паркового агентства и фонда «Защитники Отечества», члены молодежного совета Федеральной налоговой службы России - приступили к зажжению лампад.

Им помогали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, ветераны специальной военной операции, сотрудники гатчинской полиции и пожарные, дружинники, члены региональной и местной общественной палаты, все желающие. Несмотря на проливной дождь, участникам акции удалось зажечь 12 тысяч лампад и составить из них изображение скорбящей женщины, журавлей, летящих над Вечным огнем, и слово «Помним».

Митинг открыла председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева. Она отметила, что памятные огненные картины зажигаются в эту ночь почти в каждом российском городе. От лица правительства региона и губернатора Александра Дрозденко Марина Андреевна поблагодарила всех соорганизаторов акции – Федеральную налоговую службу, администрацию Гатчинского округа, общественные организации: «Большое спасибо за участие и за то, что мы все вместе строим будущее нашей страны».

Глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, выступая на митинге, напомнил, что на алтарь победы было положено 27 миллионов жизней советских людей: «Вот так наш народ добился справедливости. И сейчас мы вновь воюем с нацизмом. 22 июня – скорбный день для всех нас…».

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим подчеркнула неразрывную связь времен и священность этой памяти:

- Каждый год в канун 22 июня мы перелистываем историю этих героических, трагических и незабываемых лет. Мы приходим сюда, чтобы сказать: Гатчина помнит. Помнит вся Ленинградская область, вся Россия, весь мир – какой ценой завоевана Великая Победа. И сегодня на этом священном месте мы говорим спасибо тем, кто вновь на передовой отстаивает наше право помнить и чтить свои традиции, уважать свою историю и не давать возможности переписать ее никому и никогда.

На митинге выступали: председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк, депутат областного парламента Александр Русских, председатель Ленинградской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, руководитель гатчинского отделения Ассоциации участников специальной военной операции Игорь Петрушенко. От лица сотрудников Федеральной налоговой службы, прибывших на Всероссийскую конференцию в Петербург со всех концов страны и принявших участие в акции, выступила руководитель управления ФНС по Ленинградской области Елена Кобякова.

После минуты молчания участники памятного мероприятия возложили цветы к Вечному огню. На площади у подножия памятника остались гореть под дождем яркие красные буквы: «ПОМНИМ!».