Советы Почты России абитуриентам: как правильно отправить в вуз документы для поступления

Для того чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо:

направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Узнать контрольные сроки доставки письменной корреспонденции по стране можно на сайте Почты России;

правильно заполнять адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Все данные лучше указывать полностью;

сохранять квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России;

экспресс-отправления (EMS) курьер заберёт в удобном месте и сразу примет оплату. Упаковку для таких писем Почта предоставляет бесплатно;

если необходимо, обратитесь к сотрудникам почты. Они помогут правильно оформить отправление.

Напомним, что опись вложения необходима для гарантии того, что вы предоставили в вуз все документы. Её можно заполнить онлайн дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернётся к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, — это подтверждение получения документов.