«Дела житейские», которые волнуют каждого

Проект «Социальный театр Дела житейские» реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. Его выдвинула и подготовила команда АНО «Агентство социальных инициатив», в которую вошли лидеры общественного мнения и активисты Гатчинского округа. В проекте используется уникальный инструмент общения между гражданским обществом, администрацией и жителями муниципального округа по наиболее острым социальным вопросам.

Команда проекта собрала и проанализировала основные проблемы, которые волнуют наше общество, положив их в основу сценария спектакля. Сам спектакль состоит из связанных между собою минисцен с разбором разных ситуаций и проблем, возникающих в жизни каждого из нас. Как говорят участники проекта, «Дела житейские» – это больше чем спектакль: это разговор о важном, о житейском, о том, что волнует каждого, о том, что близко тебе или точно было у твоих знакомых. Это разговор со зрителем, в сердце которого нашли отклик диалоги в спектакле.

Директор АНО «Агентство социальных инициатив» Прасковья Васильева рассказала, что эта общественная организация действует в Гатчине уже три года.

- Мы разрабатываем проекты, направленные на развитие добровольческого движения, формирование семейных сообществ и местных молодежных инициатив, которые существуют на территории как Гатчинского округа, так и Ленинградской области в целом, – отметила Прасковья.

- Идея социального театра возникла уже давно. Больше десяти лет назад наша команда реализовывала похожий проект. Но тогда в нашей труппе были только подростки, и мы обсуждали в основном темы, связанные с профилактикой асоциального поведения. Сейчас у нас взрослая команда. Это лидеры сообществ Гатчинского округа разной направленности или обычные люди, которые захотели принять участие в кастинге и спектакле. Темы, которые мы обсуждаем, были придуманы самими актерами. Они же сами писали сценарий.

Проект основан на использовании технологии «Форум-театр». Это социальный театр, в котором за основу постановки берется и отыгрывается участниками реально существующая социальная или повседневная проблема. Форум-театр придумал еще в 1970-е годы бразильский режиссер Августо Боаль, который позже основал в Париже «Театр угнетенных». Он развивал идею, в которой театр преображает мир и дает каждому человеку право высказаться о своей проблеме, попробовать решить ее вместе. Форум-спектакль предполагает равенство участников и исполнителей: на сцене играют непрофессиональные актеры; спектакль показывается зрителям из той же социальной группы, что и авторы истории. Зрители принимают активное участие в действии: вместе с исполнителями выходят на сцену и пробуют разные варианты поведения в предложенной ситуации.

Тему форум-спектакля выбирают те, кто его создает. Это обязательно социальная проблема, которая многим из группы кажется важной и личной. К каждой теме актеры предлагают типичную и узнаваемую ситуацию, которая позволяет проиллюстрировать проблему. Спектакль демонстрирует поведенческие реакции людей в тех или иных ситуациях. Зритель с помощью модератора оценивает поведение героев, примеряет его на себя, задумывается, как он ведет себя в предложенных обстоятельствах, смотрит, как можно вести себя по-другому. В диалогах затрагивается мысль о том, что мы сами ответственны за свое поведение и свои реакции, что мы можем жить с позиции «что лично я могу сделать, чтобы мой двор, мой город сегодня был лучше, чем вчера». Из этих типичных ситуаций, диалогов и размышлений и рождается постановка. Основная часть показа – это как раз разбор спектакля и предоставление возможности зрителю выйти на сцену и поговорить о том, что он увидел.

В день премьеры спектакля «Дела житейские» малый зал киноконцертного центра «Победа» был полон – сюда приходили целыми семьями. Экологические проблемы, раздельный сбор, городская среда, отношения между родителями и детьми, тема СВО и поддержки семей ушедших на фронт мужчин, другие острые вопросы нашего времени – все эти темы, разыгранные участниками проекта, легли в основу дискуссии, которая развернулась в Штабе общественной поддержки после спектакля.

Зрители отметили необычность финала, когда каждая участница спектакля представляла себя истинную: «На самом деле, я не Таня, а Юля, и в жизни придерживаюсь другого поведения».

Как говорят сами актеры, для них было очень важно посмотреть на себя со стороны. «Спасибо огромное проекту и руководителям за возможность стать частью маленького сценического мира, который отражает нашу огромную действительность с ее проблемами и радостями, – говорит одна из участниц проекта.

- Все мы отчасти Эльвиры, Оксаны, Миланы, а где-то и Насти с Ксюшами, только не привыкли так открыто обсуждать и говорить то, что нас очень волнует и беспокоит. Обычно это происходит между собой, на кухне или на работе... А проект дает возможность высказаться не только актерам, но и непосредственно зрителям. В наше время это так важно – говорить и быть услышанными не только в соцсетях, но и в реальной жизни».

«Было ли сложно? Конечно! – отмечает еще одна актриса. - Поставить спектакль, тем более ориентированный на решение социальных проблем, – это трудоемкий процесс, требующий от каждого участника невероятной самоотдачи и неравнодушия. Но после всех репетиций у нас не осталось сомнений в том, что в труппе нет случайных людей – только те, кто горячо любит Гатчину и желает ей и жителям только лучшего!»

- Я довольна нашей премьерой, – говорит Прасковья Васильева. - Мне кажется, у нас получился открытый, искренний, честный диалог на темы, о которых мы в обычной жизни редко разговариваем друг с другом.

Команда проекта «Социальный театр Дела житейские» покажет еще четыре спектакля до конца года. Следите за анонсами на странице АНО «Агентство социальных инициатив» ВКонтакте (https://vk.com/anoasi).

Юлия Лысанюк