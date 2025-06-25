Выбраны архитектурные концепции Центра исторической памяти в Зайцево

Победителей наградили в Доме Правительства Ленинградской области.

«Конкурс показал: у нас есть не просто талантливые архитекторы, а люди, которые умеют видеть будущее территории. Многие концепции — смелые, глубокие, продуманные до деталей. Особенно важны те, что касаются мест памяти. Например, мемориал в Зайцево — это уже не просто проект, это точка притяжения, требующая особого подхода. Скоро мы уже начинаем его проектирование, а в следующем году — стройку. Каждая из концепций идеи получит возможность для воплощения в реальных объектах. И даже те, что не заняли призовых мест, — мы бережно отнесёмся к каждой. В них есть потенциал, который мы обязательно реализуем», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В Зайцево жюри выбрало сразу три лучшие концепции Центра исторической памяти.

Первая концепция — от команды «АРКА СП».

Авторы предложили два павильона — «Война» и «Победа». Они встроены в рельеф и размещены по обе стороны главной оси мемориала. Павильоны соединяет подземная галерея. На поверхности расположены амфитеатр, пандусы с фотохроникой и выставочная площадь под открытым небом. Внутри каждого павильона — по 1500 квадратных метров экспозиции. В одном из них дополнительно предусмотрен актовый зал на 300 мест. Концепция позволяет реализовать объект поэтапно и обеспечивает безбарьерный доступ.

Вторая концепция — от «БалтИнвест-Проект».

Это архитектурное высказывание о судьбах мирных жителей, переживших войну. Здание словно уходит под землю. Внутри — залы, напоминающие руины исчезнувших деревень. Пространство строится как путь через боль и разрушение к свету и надежде. Прямых линий нет. Переходы узкие и наклонные. Свет проникает через зенитные фонари. В центре экспозиции — символическая «Книга Памяти». На выходе — панорама мемориала. Атмосферу усиливают бетон, металл и обугленное дерево. Свет и тканевые элементы говорят о сохранённой памяти.

Третья концепция — от архитекторов Ирины и Ильи Филимоновых.

Комплекс встроен в существующую мемориальную композицию. Входы расположены сбоку, чтобы не нарушать движение к вечному огню. В центре здания — круглый вестибюль с инсталляцией «Слеза скорби». Вокруг него — выставочные, мемориальные и образовательные залы. В помещении на 350 мест можно проводить лекции и встречи. Отдельный зал вмещает до 100 человек. Также предусмотрены карта Ленинградской области из камня с проекциями и крепления для сменных выставок. Снаружи — стеклянные павильоны, парковка и стелы. Всё пространство позволяет вести современную и деликатную работу с памятью.

В Старой Ладоге выбрана концепция фондохранилища. Её автор — Михаил Бродач, архитектор компании «Архиоптерикс».

Здание напоминает древнерусское зодчество. У него массивные стены, асимметричные окна, декоративные элементы в стиле деревянной резьбы. Вход оформлен в виде полукруга, как у апсид старинных храмов. В основе — железобетонный каркас, витражи, удобная внутренняя планировка. Пространство чётко разделено по функциям. Здесь предусмотрены зоны приёма, хранения, реставрации и экспозиции. Здание адаптировано для маломобильных посетителей и соответствует требованиям современной музейной инфраструктуры.

Во Всеволожске определена лучшая концепция дворца бракосочетания. Её разработала архитектурная мастерская «Головин & Шретер». Руководитель — Антон Головин.

Это ансамбль в классическом стиле с белыми колоннами, парадной лестницей и фонарями. В центре парковой зоны — скульптура «Обручальные кольца», пруд и эспланада для прогулок. Ключевая точка — «Остров любви» с ротондой. К нему ведут два пешеходных моста. В парке также предусмотрен павильон для проведения банкетов. Архитектура и ландшафт создают торжественную и уютную атмосферу.

Для посёлка Тельмана выбрана концепция дома культуры. Её представило архитектурное бюро Skatra. Руководитель — Сергей Ситько.

Комплекс состоит из двух объёмов. Один включает зрительный зал, спортивный зал и административные помещения. Второй — библиотеку, клубные классы и просторный вестибюль. Их соединяет холл с витражами. Из него открывается вид на вход и реку Ижору. В будни в фойе работает кафе. Во время мероприятий оно становится зоной общения. Подземный этаж включает гардероб и технические помещения. Фасады выполнены из светлого материала с деревянными вставками. Окна ориентированы на живописные виды. Всё пространство открытое, светлое и удобное.

В Рощино выбрана концепция центра спортивной подготовки. Автор — архитектор Григорий Крамаровский.

В центре расположен стадион и легкоатлетическое ядро. Вокруг него размещены универсальный зал, бассейн, фитнес-центр, столовая, административные и медицинские блоки. Жилая зона включает коттеджи и трёхэтажные корпуса. Архитектура сочетает стекло, дерево и металл. Пространства логично связаны между собой. Здесь можно жить, тренироваться и восстанавливаться круглый год.