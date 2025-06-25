Почти 3 миллиона человек приняли участие в Международной акции «Единой России» «Диктант Победы»

За семь лет с момента старта акции количество участников выросло в 18 раз, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в ТАСС.

«Я бы сказал, это такой существенный элемент исторической культуры. Сегодня в акции принимают участие люди разных профессий, возрастов, представители разных национальностей и конфессий. Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность Поколению Победителей и, конечно, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды», — уверен он.

Координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что «Диктант Победы» прошёл на 35,5 тысячах площадок, из которых 1,3 миллиона человек писали диктант очно.

Ежегодно в России проводится одно из самых любимых образовательных мероприятий –«Диктант Победы». Сегодня, в условиях специальной военной операции, главной целью этой важной патриотической акции является объединение всех граждан России. Наше будущее зависит от единства и уважения к прошлому, знания истории своей страны. Главной площадкой в Ленинградской области в этом году стал музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», – отметил Координатор федерального партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

«Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы»-2025. Ими стали 20 человек из 19 регионов страны в возрасте от 14 до 61 года — школьники, студенты, учителя, предприниматели, сотрудники Росгвардии и МЧС. Победители получат возможность принять участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2026 года в качестве гостей.

25 апреля 2025 года «Единая Россия» провела «Диктант Победы» в седьмой раз. Участники за 45 минут должны были ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению Председателя партии Дмитрия Медведева часть вопросов посвятили специальной военной операции.