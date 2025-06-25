Три года СВО

Военно-медицинская академия им. Кирова вслед за Академией войск национальной гвардии приняла в своих стенах передвижную фотовыставку фонда «Ленинградский рубеж», посвящённую третьей годовщине начала специальной военной операции.

— Во время наших фронтовых поездок ведётся фотолетопись, и некоторые кадры получаются по-настоящему художественными, — поделился на церемонии открытия выставки в стенах Военмеда директор фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников. — Есть на этих снимках и ваши коллеги, военные врачи. Те медики, которые подчас спасают не только наших бойцов, но ещё и украинцев – своих противников.

Экспозиция включает уникальные кадры, сделанные в зоне боевых действий: с Донецкого направления, из подшефного Ленинградской области города Енакиево, из недавно освобождённых населённых пунктов Курской области. На выставке также представлены трофеи, добытые бойцами из Ленобласти. Здесь и секретный украинский дрон «Лютый», который ВСУ создавали для ударов вглубь России, и дрон-камикадзе «Дартс», способный нести на борту до 4 килограмм взрывчатки – всех этих «птичек» ловко усмирили наши земляки-ленинградцы.

На открытии выставки с будущими военными медиками поделились фронтовыми историями их старшие коллеги.

— Когда раненый боец попадает в руки военного медика, он должен быть уверен – его спасут. Для этого мы и существуем, для этого грызём гранит науки, - заявил на открытии выставки полковник Павел Олексюк.

Офицер подчеркнул: военные врачи ежедневно рискуют жизнями, находясь под теми же обстрелами, что и бойцы, но не имея возможности ответить огнём. Горькой иллюстрацией этих слов стала история погибшего военфельдшера Романа Иванова. Он вынес с поля боя семерых раненых, но сам погиб от обстрела. Его подвиг – один из многих, о которых напоминает экспозиция.

— На передке главное – чёткий план: сначала обезопасить себя, потом оказать помощь и эвакуировать раненого в «жёлтую», а затем в «зелёную» зону, — отметил в разговоре с «Ленинградской панорамой» курсант Курбан Шахбанов. Будучи студентом 3-го курса, он уже имеет боевой опыт – на передовой мужчина оказался в феврале 2022 года.

Выставка «Три года СВО» будет показана во всех военных вузах Петербурга. Она не только сохраняет память о наших земляках, но и напоминает: даже в пламени боестолкновений остаётся место подвигу и милосердию.

Ксения Бондаренко

Фото: Фонд «Ленинградский рубеж»