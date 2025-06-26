Награды - региональным победителям Всероссийского конкурса музеев «Знать, чтобы помнить»

В церемонии приняли участие: заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета по сохранению культурного наследия, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Владимир Цой, первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков, директор Нурменского центра образования Светлана Литвинова, директор Каменногорского центра образования Ольга Большакова и другие почетные гости.

В 2025 году Всероссийский конкурс музеев «Знать, чтобы помнить» проводится в рамках партийного проекта «Историческая память» среди музеев профессиональных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Среди всех участников были определены победители в двух номинациях: «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей» Ленинградской области. Заявок на участие в этом году было более 40.

«Для Ленинградской области этот проект имеет особое значение и является традиционным. Выражаем благодарность комитету образования и всем участникам проекта! Мы видим, что победители на различных этапах не останавливаются на достигнутом. Это действительно впечатляет. Школьные музеи – это настоящий мощный ресурс, но важно, чтобы работа в них была содержательной и воспитательной. Мы искренне рады и благодарны нашим организациям за активное участие и достойное представление своих музеев. В этом году мы увидели 40 музеев, поступило 40 заявок – это впечатляет. Мы знаем, что некоторые школьные музеи в нашей области активно консультируются с профессионалами из муниципальных и государственных музеев. Выражаю благодарность всем за активное участие!», — прокомментировал Владимир Цой.

Владимир Цой вручил победителям грамоты и подарочные сертификаты.

Победителями регионального и участниками федерального этапов конкурса музеев «Знать, чтобы помнить» в Ленинградской области стали:

- в номинации «Лучший городской музей» - Историко-краеведческий музей Каменногорского центра образования (директор - Ольга Большакова, руководитель музея – Юлия Гусева);

- в номинации «Лучший сельский музей» - Музей истории и краеведения Нурменского центра образования (директор – Светлана Литвинова, заместитель директора по воспитательной работе - руководитель музея - Алевтина Ушакова, педагог дополнительного образования - Андрей Литвинов).

Руководители школ рассказали поподробнее о своих музеях. От Нурменского центра образования было представлено пять экспозиций, среди которых - «Военная слава» (на базе этого проекта участники приняли участие в текущем конкурсе). Эта экспозиция была создана для сохранения памяти об истории, традициях и о русском быте. Сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи – все это ключевые компоненты Народной программы партии «Единая Россия».

В музее представлены и экспонаты с СВО. Представители музея привезли жилет, который был использован в боях под Луганском, он служит символом боевых потерь, понесенных нашими бойцами.

Кроме того, в 2019 году в Нурменском центре образования открылся зал природы. Эта экспозиция помогает познакомиться с природой Ленобласти и воспитать любовь к ней.