У выпускников девятых классов начались резервные дни сдачи ОГЭ

Резервные дни основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) предусмотрены для тех, кто по уважительной причине пропустил основные сроки сдачи экзаменов или были получены неудовлетворительные результаты. Если учащийся не сдал один из обязательных экзаменов (русский язык или математика), то он может пересдать его в резервный день. В случае неудовлетворительного результата после пересдачи существует возможность пересдачи в сентябре. Если же неудовлетворительных результатов больше двух, то пересдача в резервные дни невозможна.

В 2025 году резервные дни распределены следующим образом: 26 июня - русский язык, 27-28 июня – все предметы, кроме русского языка и математики; 30 июня - математика; 1-2 июля - все предметы.

Результаты последних экзаменов, проведенных в резервные дни, будут опубликованы не позднее 10 июля. Ознакомиться с ними можно в личном кабинете школьника или непосредственно в своей школе.

26 июня обучающиеся сдавали ОГЭ по русскому языку.

«Организаторы в аудитории прочитали нам инструкцию и раздали работы. Все с нетерпением ждали какой вариант попадется, сложные ли будут задания? Если в начале экзамена чувствовалась некоторое волнение, то уже в течение следующих 10 минут я серьезно включилась в работу. Все соблюдали тишину, атмосфера была комфортная», - поделилась своими впечатлениями Карина.

ОГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме без нарушений. Контроль за соблюдением порядка проведения экзамена в ППЭ осуществляли общественные наблюдатели.