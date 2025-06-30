«Поддержка многодетных семей — инвестиции в будущее Ленобласти. Подписал постановление о дополнительной единовременной выплате родителям до 35 лет при рождении третьего ребенка и последующих детей. Она составит 300 тысяч рублей. Выплата предоставляется без критерия нуждаемости и ее можно получить вместе с региональным материнским капиталом за третьего ребенка и последующих детей, рожденных с 1 января 2025 года и зарегистрированных в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области», – отметил глава региона.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области выплату за малышей, рожденных с 1 января 2025 года и зарегистрированных в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области, получат проживающие в регионе молодые семьи и единственные родители в возрасте до 35 лет, имеющие гражданство Российской Федерации. Выплата предоставляется без критерия нуждаемости и ее можно получить вместе с региональным материнским капиталом за третьего ребенка.