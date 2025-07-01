81% заявлений в первый класс ленинградцы подали онлайн

Около 81% или 20 тысяч заявлений направлено через Госуслуги, это на 11% больше, чем в 2024 году. Уведомления о зачислении придут в течение недели в личные кабинеты заявителей.

17% (4,2 тысячи) заявлений оформлено переводом из дошкольного учреждения.

2% (0,5 тысяч) заявлений родители подали в школах.

0,1% (0,03 тысячи) заявлений направлено через МФЦ.

Напомним, с 1 апреля до 30 июня можно было подать заявление, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу.

Вторая волна записи пройдёт с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Удобные цифровые сервисы для жителей внедряются и развиваются в рамках нацпроекта «Экономика данных».