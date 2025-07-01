Блогеры из Гатчины вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Из регионов России поступило более 8 000 заявок, и теперь 600 сильнейших участников пройдут программу дополнительного профессионального образования. Среди них – шесть жителей Ленинградской области. Они будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны.

Сегодня государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистов поможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» – «Министерство контента». Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

«Министерство контента» – одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами. На участие в программе поступило 8 352 заявки из всех регионов России – это подтверждает высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. 600 сильнейших уже скоро начнут обучение, чтобы стать настоящими спикерами разных отраслей», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает ключевые сферы жизни страны – здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм – при поддержке соответствующих министерств: Минздрава России, Минкультуры России, Минсельхоза России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств.

Заявки на участие в программе «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Ленинградской области подали 77 жителей. В число сильнейших вошли шесть авторов — представители разных сфер и направлений, каждый из которых с помощью блога стремится менять общественное восприятие своих тем и вдохновлять на развитие.

В направление «Наука и образование», которое курирует Министерство науки и высшего образования РФ, прошли сразу три участника. Ольга Болина из Тосно — предприниматель и автор блога об искусственном интеллекте и цифровом маркетинге. Она уверена, что блог может быть не просто каналом коммуникации, но и инструментом просвещения: «Моя мечта — стать источником вдохновения и новых идей. Это возможность объединять вокруг себя единомышленников, стремящихся расширять горизонты своего понимания цифровых технологий и маркетинга». В своей работе она акцентирует внимание на правильном и этичном внедрении ИИ в бизнес-среду. «В программе «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» я хочу погрузиться в профессиональную среду, расширить кругозор, найти партнёров и сверить вектор развития своего контента с ведущими экспертами страны», – добавила участница.

Елена Пономарева из Гатчины делится опытом в области маркетинга и предпринимательства, помогая российским бизнесам выстраивать устойчивые стратегии. «Миссия — помощь в развитии российского бизнеса через распространение знаний», — подчеркивает она. Её блог стал и базой знаний для студентов, и площадкой для профессионального общения: «Я веду блог как эксперт и как человек, которому важно влиять на развитие предпринимательской культуры».

Максим Богданов из Тосно рассказывает о цифровой трансформации в образовании. Сам из IT, он стал учителем и теперь делится практиками внедрения ИИ в школьную среду. «Моя миссия — быть проводником в мир цифрового образования для тех, кто вчера ещё сомневался, а завтра может стать лидером перемен». Он развивает сообщество «ПедсоветGPT» и убеждён, что контент должен не просто вдохновлять, а реально помогать в работе педагогам. «Очень надеюсь, что участие в треке «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поможет не просто вырасти как автору, но и повлиять на развитие культуры преподавания в цифровой среде», – отметил участник.

В треке «Здоровье», куратором которого выступает Министерство здравоохранения РФ, отобрана Юлия Мелехина из Всеволожска — автор необычного блога «Русалка с ногами» о водных видах спорта, ЗОЖ и подводном мире. Она совмещает спорт и творчество, добавляя визуальную магию при помощи нейросетей: «Мне нравится снимать видео, я просто хочу делиться с людьми своей жизнью». Юлия подчёркивает, что её блог — это не просто хроника хобби, а образ жизни: «Моё тело стало более выносливым, а сознание — более ясным. Я поняла, как важно делиться этим».

В направлении «Культура и творчество», которое курирует Министерство культуры РФ, выделилась Агния Щерба из Кудрово — финалистка второго сезона проекта. Её блог «МИР. Не серые будни» освещает культурные события, фестивали, спектакли и интервью с деятелями искусства. «Моя миссия – знакомить читателей с культурной и общественной жизнью России. Только эксклюзивная информация и качественные материалы. Они побеждают в конкурсах для журналистов и вдохновляют молодежь на новые творческие свершения».

Трек «Туризм», курируемый Министерством экономического развития РФ, представляет Лолита Мареничева из Гатчины. Её блог родился из любви к путешествиям и искреннего желания делиться историями: «Начала вести блог лет 10 назад, когда мы с подругой отправились в Индию». Для Лолиты туризм — это не просто маршруты, а способ рассказать о жизни, вдохновить других на открытия: «Моя любовь к путешествиям стала материализоваться в виде блога».

Участников ждёт обучение у ведущих экспертов медиасферы в Мастерской управления «Сенеж», а затем – командная работа с министерствами над реальными проектами. Лучшие по итогам трека смогут стать лидерами мнений в своих отраслях и продолжить совместную работу с государственными структурами. Кроме 600 конкурсантов к обучению присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств.

Образовательный трек «Министерство контента» проходит в гибридном формате и включает программы повышения квалификации для двух аудиторий. Блогеры обучаются по курсу «Контент-лидерство в эпоху цифровой экономики», в рамках которого изучают медиаландшафт, цифровую безопасность, брендинг, взаимодействие с органами власти, медиапланирование, коммуникации, правовые основы, продюсирование, сторителлинг, продвижение в соцсетях и социальную ответственность. Команды министерств осваивают курс «Цифровой голос государства», посвящённый стратегиям взаимодействия с блогерами, работе с аудиторией, UGC-контенту, цифровым проектам и медиапрактикам для госструктур. Обучение ведут десятки экспертов — журналисты, стратеги, дизайнеры и медиаменеджеры ведущих медиакомпаний страны. Завершением курса станет для участников станет аттестация.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в «Сенеже», чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы — презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте https://topblog.rsv.ru.