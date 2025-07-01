Честь и память

В воскресенье, 29 июня, перед зданием Гатчинского городского Дома культуры развернулась экспозиция военной спецтехники, в холле работала выставка оружия и обмундирования, средств защиты, экипировки, трофеев, участвовали общественные организации «РОКОТ», «Русская община», «ZOV Федотовой» и другие.

В зале ДК собрались участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, волонтеры, помогающие фронту, сотрудники гатчинского отделения фонда «Защитники Отечества», жители города, чтобы отметить день тех, кто защищал интересы нашей Родины в разные годы. Под военные песни участники мероприятия поздравили бойцов, вспомнили подвиги героев и тех, кто не вернулся с полей сражений.

Торжественное мероприятие открылось выступлением ансамбля песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Под звуки марша Преображенского полка знаменная группа внесла флаги России, Ленинградской области и региональной Ассоциации ветеранов СВО. Всех приветствовали глава Гатчинского округа Виталий Филоненко и представитель гатчинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Игорь Петрушенко.

Память павших героев почтили минутой молчания; бойцов спецоперации отметили наградами. Благодарственные письма от Ленинградского отделения фонда «Защитники Отечества» были вручены Геннадию Сухоте, Сергею Грохольскису, Игорю Петрушенко, Денису Кузнецову и Алексею Степанову.

От межрегиональной общественной организации содействия ветеранам и сотрудникам подразделений специального назначения «РЕЗЕРВ» за инициативу и мужество, проявленные в период выполнения служебно-боевых действий в ходе специальной военной операции, и за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения грамоты получили ветеран спецподразделений Александр Никулин и ветеран боевых действий Игорь Петрушенко.

В концертной программе приняли участие творческие коллективы Гатчины, гости нашего города и сами герои СВО. Ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа войск нацгвардии РФ и заслуженный артист России Сергей Рогожин исполнили старые, всеми любимые военные песни. На сцене выступали артисты трио «Стеной против бед», гатчинский цирк «Гротеск», ансамбль бального танца «Жемчужина», группа «Релиз», бойцы специальной военной операции Геннадий Сухота, Сергей Грохольскис, Алексей Гречин, представитель подрастающего поколения Иван Разживин и другие.

Завершился концерт общим исполнением песни Юлианы Ян «Братья, я не сдаюсь!».

Екатерина Дзюба

Фото Николая Гатко