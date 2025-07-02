Поддельные уведомления о штрафах с уплатой по СБП

Такое сообщение может прийти в любой мессенджер или в виде сообщения на телефон, но чаще всего оно направляется на электронную почту – так появляется возможность добавить информации достоверности, ведь письмо приходит с почты и с подписью «официального учреждения» (например, Федеральной налоговой службы). В письме содержится информация о наличии у человека задолженности и необходимости оплатить штраф или пеню, а также ссылка или QR-код для внесения платежа. Для усиления эффекта в сообщении может быть указано, что оплату нужно внести срочно (например, до конца дня), иначе гражданин потеряет возможность получения скидки, а в случае уклонения ему грозят новые санкции вплоть до ареста имущества. Кроме того, письмо может сопровождаться информацией о законах и статьях, которые якобы объясняют необходимость оплаты штрафа. Под таким давлением даже самый внимательный и рациональный человек может поддаться порыву и предпочесть решить вопрос как можно быстрее. Однако прилагающаяся в письме ссылка будет вести на поддельный сайт, с помощью которого мошенники получат всю необходимую информацию для кражи денежных средств гражданина.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, важно соблюдать несколько простых правил. Никогда нельзя переходить по ссылкам или QR-кодам, не проверив достоверность источника, из которого они получены. Это основное правило, которое работает не только для данной мошеннической схемы – получая ссылки непонятного содержания от друзей и знакомых, рекомендуется также удостовериться в их надежности.

Существование задолженности и необходимость оплаты штрафа легко подтвердить, напрямую обратившись в инстанцию, направившую уведомление (например, позвонив на горячую линию ведомства). Использование официальных информационных ресурсов и сервисов, таких как портал государственных услуг или личный кабинет налогоплательщика в целом могут обезопасить от вовлечения в мошеннические схемы. Сведения о необходимости совершения платежа или формировании задолженности обязательно отражаются в личном кабинете указанных ресурсов заблаговременно. Человек, регулярно использующий данные сервисы, всегда понимает за что, в какой срок и в каком объеме он должен внести платеж. При осуществлении любых операций через СБП перед подтверждением оплаты необходимо тщательно проверять все данные платежа, особенно в части информации о получателе. При возникновении любых сомнений необходимо обратиться в ведомство, выступающее предполагаемым адресатом, через официальные каналы связи.

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