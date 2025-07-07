Ленобласть усиливает меры безопасности

«Сигнал воздушной опасности через SMS-оповещение будет вводиться только при наличии непосредственной угрозы для территории Ленобласти. Понижение связи с 4G до 2G будет применяться лишь на тех территориях, где возможен пролёт беспилотных летательных аппаратов, а не по всей территории региона», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор поручил обеспечить дежурство автомобилей с мобильными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи мест проведения массовых мероприятий, организуемых регионом:. Глава региона отметил, что будет использован областной опыт, который уже применяется на новых территориях. Также будет организован досмотр автомобилей, въезжающих во внутренние дворы и на стоянки органов власти, управлений и правительственных зданий региона.

Главам районов, руководителям профильных комитетов, а также Росгвардии, МЧС и другим надзорным структурам рекомендовано актуализировать паспорта безопасности по всем социально значимым и инфраструктурным объектам.