На Госуслугах подали уже на 75% больше заявлений в колледж, чем в прошлом году
Выбрать колледж или техникум и поступить онлайн за считанные минуты можно с Госуслугами. За две с половиной недели на портале подано уже 570 тыс. заявлений — на 75% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Приёмная кампания продолжается.
В этом году к сервису присоединились колледжи при вузах. На них приходится 30% всех заявлений. Среди самых популярных направлений сейчас лидирует ИТ.
Что позволяет сервис
— подобрать специальность и колледж по виду конкурса, форме обучения и другим параметрам
— подать заявление
— отслеживать расписание вступительных испытаний
— узнать своё место в конкурсном списке
— подать и отозвать согласие на зачисление
В этом году выпускникам 9 классов, которые синхронизировали свою учётную запись на Госуслугах с «Электронным дневником», отправили письма от портала с персональными рекомендациями по поступлению. Они сформированы на основе успеваемости в школе и носят рекомендательный характер.
Самые популярные направления
— Информационные системы и программирование
— Лечебное дело
— Сестринское дело
— Юриспруденция
— Туризм и гостеприимство
Сервис работает во всех регионах страны.