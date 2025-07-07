На Госуслугах подали уже на 75% больше заявлений в колледж, чем в прошлом году

В этом году к сервису присоединились колледжи при вузах. На них приходится 30% всех заявлений. Среди самых популярных направлений сейчас лидирует ИТ.

Что позволяет сервис

— подобрать специальность и колледж по виду конкурса, форме обучения и другим параметрам

— подать заявление

— отслеживать расписание вступительных испытаний

— узнать своё место в конкурсном списке

— подать и отозвать согласие на зачисление

В этом году выпускникам 9 классов, которые синхронизировали свою учётную запись на Госуслугах с «Электронным дневником», отправили письма от портала с персональными рекомендациями по поступлению. Они сформированы на основе успеваемости в школе и носят рекомендательный характер.

Самые популярные направления

— Информационные системы и программирование

— Лечебное дело

— Сестринское дело

— Юриспруденция

— Туризм и гостеприимство

Сервис работает во всех регионах страны.