АО ПЗ «Красногвардейский» информирует о том, что с 14.07.2025г. по 18.07.2025г., в зависимости от погодных условий будет проводиться обработка средствами защиты растений на земельных участках: (яровой ячмень) 47:23:0226001:51; 47:23:0260003:58; 47:23:0260002:717; 47:23:0260002:430 и (яровой рапс) 47:23:0260001:212; 47:23:0260001:209; 47:23:0260001:210; 47:23:0260001:208; 47:23:0260001:478; 47:23:0260002:734; 47:23:0260002:433, вблизи населённых пунктов Лайдузи, Куйдузи, Пеушалово, Кемпелево, Кезелево, Алапурская, Терволово, Хюттелево, Скворицы, Ахмузи, Мута-Кюля, Петрово, Ивановка, Юля-Пурская, Покизен-Пурская, Пудость, Большое Рейзино, Малое Рейзино, Мыза-Ивановка, Малая Оровка, Кямяря, Сокколово, Котельниково.

На земельных участках: (яровой рапс) 47:23:0439002:638 и (яровой ячмень) 47:23:0439002:639;47:23:0439002:528; 47:23:0439002:2447, вблизи населённых пунктов: Сабры, Малое Замостье, Коргузи, Новый свет, Торфяное, Пригородный, Пустошка.

Запланированные на ячмень к применению пестициды и агрохимикаты:

- гербицид: Магнум, дозировка 0,01 кг/га, 3 класс опасности для человека и 3 класс опасности для пчел. Сроки выхода 3 дня.

-инсиктицид: [1270] Борей Нео, дозировка 0,2 л/га, 3 класс опасности для человека/1 класс для пчел. Сроки выхода для ручных работ 7 дней и 3 дня для механизированных работ;

-инсиктицид: [2294] Тайра, дозировка 1,2 л/га, 2 класс опасности для человека/1 класс для пчел. Сроки выхода для ручных работ 7 дней и 3 дня для механизированных работ.

Запланированные на яровой рапс к применению пестициды и агрохимикаты:

- гербицид: [6841] Нопасаран, дозировка 1,2 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

- гербицид: [1677] Квикстеп, дозировка 0,8 л/га, 3 класс опасности для человека и 3 класс опасности для пчел. Сроки выхода 3 дня.

- гербицид: [1770] Круцифер, дозировка 0,8 л/га, 3 класс опасности для человека и 3 класс опасности для пчел. Сроки выхода 3 дня.

- гербицид: [2630] Эсток, дозировка 0,025 кг/га, 3 класс опасности для человека и 3 класс опасности для пчел. Сроки выхода 3 дня.

-агрохимикат: АгроБор, дозировка 0,75-1 кг/га.

1 класс опасности – ВЫСОКООПАСНЫЕ (категория риска – Высокий): необходимо соблюдение экологического регламента:

– проведение обработки растений вечером после захода солнца;

– при скорости ветра не более 1–2 м/с

– погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км

– ограничение лёта пчел-не менее 4–6сут.,или удаление семей пчел из зоны обработки на более 6сут.

2 класс опасности – СРЕДНЕОПАСНЫЕ (категория риска – Средний): необходимо соблюдение экологического регламента: окрашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида; проведение обработки растений вечером после захода солнца; при скорости ветра не более 2–3 м/с

3 класс опасности – МАЛООПАСНЫЕ (категория риска – Низкий): необходимо соблюдение экологического регламента:

при скорости ветра не более 3–4 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; ограничение лёта пчел-не менее суток или удаление семей из зоны проведение обработки.

При любых вопросах просьба связаться по телефону 8(81371)59-192, АО ПЗ «Красногвардейский».